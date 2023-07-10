在剎那間捕捉人物靈氣　認識時尚界寵兒攝影師鐘靈｜亞洲藝術新星

【亞洲藝術新星/攝影/時尚攝影】色彩濃郁、畫面清麗卻又怪誕前衛，馬來西亞攝影師鐘靈（Zhong Lin）作品讓人一眼難忘。



她在疫情期間開啟「Project 365」計劃，每天拍攝一張新作品，使她在Instagram火速走紅，也讓她受到各大時尚雜誌青睞。她拍過Sam Smith、Nicole Kidman等國際巨星，也拍過蔡依林、吳青峰和許光漢等亞洲名人，可以說是現時亞洲最紅攝影師之一。



馬來西亞攝影師鐘靈作品（zhonglin Instagram）

馬來西亞攝影師鐘靈作品#172（zhonglin Instagram）

疫情期間走紅

疫情讓不少人工作機會大減，但卻成為馬來西亞攝影師鐘靈成名契機。她在疫情正起2020年4月決定開啟「Project 365」，挑戰每天創作一張新作品，讓她在Instagram受到不少矚目。這些照片題目不定，有些早早在腦海里就打好草稿，但也時常有主題是在當天和髮型師、化妝師合作時才敲定，沒有計劃，畫面自然沒有界限。

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她不少作品都是女模特兒的臉部特寫，近距離拍攝讓作品感覺親暱，同時不同元素碰撞人體，譬如在模特眼睛垂下茶包、眼眶位置變成番石榴、半邊臉被花包裹，又讓畫面變得迷幻怪誕，讓人印象深刻。花是鐘靈常用道具，將女性特質襯托得更加柔美，同時讓照片中人物帶有強烈生命力。

馬來西亞攝影師鐘靈作品（zhonglin Instagram）

新晉時尚界寵兒

不少媒體形容鐘靈作品有一種電影感，原來是與她成長背景有關。她在馬來西亞出生長大，在這個多元文化國家，她可以一邊吃馬來食物時一邊聽集著印度音樂，同時看荷里活電影並用普通話跟家人聊天。在這樣一個文化大熔爐生活，日常風景也仿似電影。當然，電影迷爸爸對她影響也不容小覷，她從小就被爸爸帶去電影院觀影，表示最喜歡《搏擊會》（Fight Club）、《墮落天使》以及《危險人物》（Pulp Fiction），這些電影的特質似乎也能在她作品中略窺一二。

「Project 365」令鐘靈受到不少時尚雜誌注意，《Vogue》、《Elle》等雜誌封面曾由她操刀。其作品辨識度極高，即便是大家熟悉的演員、歌手，在她作品中都別具韻味。她拍過名人不少，曾為Nicole Kidman、Sam Smith拍下轉發量極高作品，也拍了蔡依林、吳青峰等人專輯封面，可能大家早已在不同地方看過她作品。

鐘靈時常會在社交媒體更新最新作品，如果對她作品有興趣，不妨到其Instagram了解更多。