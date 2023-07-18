日本插畫家森永早紀以簡潔線條　捕捉生活妙趣時刻｜亞洲藝術新星

【亞洲藝術新星/日本/插畫家】日本人氣插畫家不少，風格各異，而這次我們介紹的森永早紀（Saki Morinaga）就是2020年才出道之插畫家新秀。她作品線條簡潔，主題「貼地」親民，獨特風格讓人印象深刻。短短活動三年，其作品已經在不同電視廣告、商標以及網絡媒體出現，可以說是又一名值得留意的日本藝術家。



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森永早紀 （圖片來源：Saki Morinaga Instagram）

森永早紀生於日本福岡，創作多是圍繞生活小事的線條簡潔插畫作品，在她作品中你能看到釣魚發燒友在家練習、理髮師處理顧客一頭雜草、已婚女子看到朋友出遊後之IG貼文時流下眼淚，寥寥幾筆卻將生活場景細節完美捕捉，趣味橫生。

她不少作品惡搞名畫，譬如是馬蒂斯最有名《Dance I》就被她用在T-shirt設計中，原作幾個舞動裸體女子變成手牽手的六名露營足球選手；她以自己獨特畫風再理解《維納斯的誕生》；而《最後晚餐》在森永手上則增添幾分趣味，由沉重聖經場景變成搞笑生活場景，畫中12門徒爭相向耶穌詢問——今晚要吃什麼？

似顏繪是森永拿手技能，除了接受委託畫單人似顏繪，從電影中抽取角色創作是常事，譬如是《布達佩斯大酒店》標誌性紫色制服門童便以她獨特畫風重現，E.T中外星人.則親密地和女主角親吻。

森永常在自己作品中讓不同狗狗出鏡，有趣的是，這些狗狗常是超大尺寸，成為和人類同等身材角色。譬如在《Best Friend》中就能看到超大狗狗和人類擁抱、貌似snoppy的黑白狗狗會戴耳機聽音樂、穿上整套睡衣擔煙與女子和衣而眠，甚至有狗狗能霸佔司機座開「狗狗的士」，寵物和人類平等相處，頗有超現實趣味。

其簡潔妙趣畫風吸引不少品牌合作，譬如襪子品牌靴下屋找她合作設計一系列產品，日本服裝品牌Beams一連三期動畫廣告便找了她作畫，以個性人物介紹品牌新服務；同時她為集英社、ゼクシィ等網站插畫，在不少書籍、網絡文章都能看到她作品。

近日她來港舉行個展「妙吃一刻」（楽しい食事のひと時），以飲食為主題繪畫一系列活潑畫作，亦有為香港展覽特別進行創作。作品將焦點放在進食時愉快瞬間，讓人會心一笑，若對其畫作有興趣，不妨親身前往展覽欣賞，或是關注她Instagram賬號了解更多。

【展覽地圖】



【展覽詳情】

名稱：妙吃一刻

日期：即日至8月6日（星期三至日）

時間：1-7pm

地點：字字研究所（灣仔軒尼詩道365-367號富德樓一樓）

