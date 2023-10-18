編輯部私心推薦｜串流平台音樂劇有何選擇？從Hamilton到報業神童

【音樂劇/Disney +/ Apple TV】雖說本地劇場演出選擇不少，但若是喜歡英語音樂劇，就會發現外國大型製作疫情後甚少來港。即使到中國巡演亦大多亦會選擇上海、廣州等城市，對於香港劇迷來說不算方便。好在現在不少流媒都在平台上載音樂劇官方攝影版，編輯部這次私心整理了三部大家能在家中收看的音樂劇，讓大家安在家中亦能感受舞台魅力。



咸美頓（Hamilton）海報

名稱：咸美頓（Hamilton）

串流平台：D+



只要是近年來有對音樂劇有留意的觀眾，不可能沒有聽過《咸美頓》大名。《咸美頓》不僅在百老匯上演後一票難求（不少觀眾當年都只能苦苦哀求抽票成功），破紀錄橫掃2016年東尼獎16項提名並贏得其中11項，更得到同年普立茲戲劇奬，說是近年人氣最高音樂劇一點不為過。劇目在外國劇迷之間亦相當受歡迎，網上二創、Cover片段不斷，近年亦到各國巡演。

《咸美頓》講述美國國父Alexandar Hamilton立國故事，借其經歷講述美國早起動盪歷史。雖說聽起來像沈悶歷史書情節，但《咸美頓》不僅有高難度唱段，而且不少內容更是以說唱方式演繹，譬如你可以看到法國將軍Lafayette與喬治華盛頓參謀時超快速說唱《Gun and Ships》，甚至立國後劇情的內閣對決都是一場Rap Battle，劇情生動非常。

再者，《咸美頓》人物塑造極為鮮明，你會隨劇情為Angelica Schuyler（即咸美頓妻子的姐姐）為了家族放棄愛情舉動惋惜，在咸美頓和革命夥伴同唱《My Shot》時熱血沸騰，而在後來咸美頓兒子去世後聽到《It‘s Quiet Uptown》心碎不已。

雖說劇目現時在百老匯和西區等地仍在持續上演中，但想看得獎原班人馬演出，恐怕就必須上串流平台上觀看了。若是看完三小時音樂劇仍未過癮，還可以聽主創Lin-Manuel Miranda策劃的《The Hamilton Mixtape》，由Sia、Alicia Keys、Chance the Rapper等人重新演繹劇目歌曲。

這裏附上編輯部最愛的兩個選段——

Come From Away海報

名稱：來自遠方（Come From Away）

串流平台：Apple TV+



當感到挫敗、對人性失去信心時，就不如看看《來自遠方》。這套音樂劇取自真人真事，在911事件後，美國關閉領空，38架飛機緊急降落在加拿大一個偏僻小鎮甘德（Gander）。這個小鎮平時甚少有外地人到訪，在911接下來的一週內，甘德居民卻收容了約7000名旅客。劇目中角色以當年真實甘德居民以及旅客作為原型，不少更直接用了他們原本名字。

劇情在38條國際航班被迫降落甘達開始，這些旅客一開始並不明白自己為什麼要迫降，後來到避難所得知真實原因後，迫切聯絡家人和朋友希望得到消息。而小鎮居民則獻出自己居所、衣物、食物等盡力歡迎旅客，漸漸旅客從擔憂到放下心防，後來不同種族、性向、宗教人士亦逐漸互相理解。除了暖洋洋劇情，舞台設計亦是看點之一，大多數劇情靠12把椅子進行，這些椅子可以代表機艙、餐廳、收容所等各種場合，相當精妙。

《來自遠方》2017年拿下7項東尼獎提名，雖說在百老匯以及西區都有上演過劇目，但劇目最初來自加拿大，更是百老匯時尚演出時間最久的加拿大音樂劇。

這裏也附上兩段精選選段——

報業神童（Newsies）海報

名稱：報業神童（Newsies）

串流平台：Disney+



最後一部想介紹的音樂劇則是Disney+《報業神童》，不同於上文兩部原創音樂劇，《報業神童》是改編自1992年一套同名音樂電影，搬上舞台後亦是大受好評。劇目同樣是改編自真人真事，故事講述在1899年戰後紐約，《New York World》老闆Joseph Pulitzer（即是普立茲創辦人）決定聯合其他報商，將報紙買入價提高，對於底層報童來說這卻是嚴重剝削，於是一名叫Jack Kelly的報童發起罷工，竟然一呼百應，成功發起大規模罷工運動停擺紐約，最後成功爭取公平待遇。

相較於上文兩部音樂劇，《報業神童》有更多高難度群舞片段，舞蹈編排讓人目不暇給，加上歌詞熱血動人，相信能令不少打工人感受到共鳴。

這部音樂劇官方攝影版本原先在Netflix亦能觀看，但後來版權回到Disney+手上。雖說現在Netlix暫時看不到整套的音樂劇，亦可以看看如《Dear Evan Hansen》等音樂劇改編電影，一過劇癮。