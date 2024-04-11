孕期易水腫抽筋 物理治療師教拉筋運動及按摩改善孕期不適

懷孕期間，不少孕婦都會受到下肢腫脹或小腿抽筋的困擾。這是由於子宮體積增加，令下腔靜脈受到壓迫，減慢了足部血液回流，從而導致不同程度的下肢水腫。加上腹腔重量增加，令小腿肌肉容易疲勞和變得繃緊，引致小腿肌肉抽筋的情況。

本文作者：註冊物理治療師吳倩儀Jadee



孕媽媽可以進行一些簡單的居家運動拉展小腿肌肉，避免抽筋和促進下肢血液回流。準爸爸也可以學習一些小技巧，在孕媽媽抽筋的時候幫忙進行拉展，以快速舒緩抽筋的肌肉。如果孕媽媽下肢腫脹嚴重，物理治療師可以進行一些下肢淋巴引流手法，協助下肢的液體流通，從而減少小腿及腳部腫脹。

首先，孕媽媽可以在家中進行小腿拉展。先面向墻站立，然後手扶墻身並把腳前後分開，兩腳腳趾均指向前，前腿膝蓋彎曲，後腿膝蓋伸直並保持腳跟著地，如果未能感覺後腳小腿有伸展的感覺，便可以慢慢把重心前移，前膝蓋繼續彎曲，直到開始感覺後腳小腿拉緊，保持在這個動作二十至三十秒。完成後便可以把前後腳更換位置，拉展另一邊的小腿。

圖片授權：註冊物理治療師吳倩儀Jadee

另外，準爸爸也可以在家中為孕媽媽進行小腿的拉展，特別是當孕媽媽小腿抽筋的時候，被動的伸展可以有效快速紓緩疼痛。首先孕媽媽需要平躺在床上，準爸爸可以在床尾位置用掌心托著腳跟，並用前臂支撐整個腳底，放好手的位置後便可以慢慢把重心向媽媽頭部的方向壓，這時孕媽媽的腳踝便會進入背屈的角度，從而拉長小腿肌肉。

圖片授權：註冊物理治療師吳倩儀Jadee

如果上述居家運動和拉伸都未能舒緩腳部腫脹帶來的不適，孕媽媽便可以考慮尋求物理治療師的幫助，以進行淋巴引流的治療。淋巴引流是一種溫和且緩慢的手法治療，過程中可以幫助孕媽媽心情放鬆，促進下肢靜脈回流和淋巴液的流動，從而協助舒緩腿部腫脹帶來的不適。