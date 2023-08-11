懷孕中後期受滿臉暗瘡加水腫所困？中醫推介2款食療助清熱、祛濕

撰文：小山
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懷孕中期容易遇到各種不適，皮膚痕癢出疹、長暗瘡和水腫均是常見狀況。 如孕婦出現以上不適，可嘗試參考中醫的建議作紓緩。針對暗瘡和水腫，有中醫師更推介兩款茶療和食療，分別可疏風清熱、消瘡解毒，以及利水祛濕、消脹除腫。
（資料授權：王曉新中醫師）

懷孕中期（14-28周）

1.皮膚痕癢出疹

荷爾蒙會隨著孕婦的懷孕期而改變，皮膚會較敏感，孕婦有機會感到皮膚痕癢，身體突然出現細小凸起的紅疹，甚至面積較大的風疹塊，情況常見於肚皮、大腿和臀部。

不過，孕婦毋須過分擔心，因這種皮膚變化對孕婦和和嬰兒的健康均無負面影響，而皮膚出疹情況大多於孕婦分娩後數周便會逐漸消失。

如孕婦遇上以上皮膚問題，可嘗試利用以下方法紓緩。

1.避免瘙癢，以免痕癢惡化，令皮膚發炎。

2.沐浴時，避免使用水溫過熱及過多肥皂或沐浴液洗澡；避免過分洗刷。

3.穿著寬身、棉質的衣服。

4.塗適量潤膚霜或油膏。

5.濕疹和蕁麻疹患者要保持清淡飲食，避免進食辛辣、煎炸、海鮮、牛、鵝、筍、芒果和榴蓮等食物。

不過，孕婦需注意，如果出現皮膚痕癢，同時伴隨水疱、發熱、黃疸、小便異常深色、關節痛等，或與肝病或妊娠併發症有關，須立刻求醫，以免耽誤病情。

2.暗瘡

同樣因爲懷孕期間荷爾蒙出現變化，孕婦臉上會出現較嚴重的暗瘡。王曉新中醫師建議，孕婦保持皮膚清潔之餘，同時需要避免煎炸、辛辣刺激的事物，以及高熱量和糖份食物。

食療推介：桑菊枇杷茶

材料：桑葉5克、菊花5克、乾枇杷葉5克、蜂蜜適量

做法：材料略洗後，注入沸水500毫升、焗泡15分鐘，加入蜂蜜調味即成。可每天飲用。

功效：疏風清熱，消瘡解毒。

若暗瘡嚴重，可就診處理，切忌自行購藥，因爲某些專治暗瘡的特效藥會引致畸胎。

3.外陰癢痛

一般在懷孕期間，孕婦的陰道會增加分泌，通常會較淺色和通透，而且無異味。另外，由於雌性激素增加，感染念珠菌的機會也會提高。如孕婦出現以下症狀，可能與患上陰道炎有關，宜向醫生求診。

分泌物深色或帶血

分泌物帶異味

外陰痕癢或灼痛

常用中藥方劑包括萆薢滲濕湯、龍膽瀉肝湯、知柏地黃湯等。另可採用外陰薰洗、陰道塞藥等方法，局部治療以緩解痕癢，促進康復。反覆性陰道感染及更年期前後的陰道搔癢，是中醫的治療優勢。

日常護理方面，患者應減少搔抓患處，保持陰部乾爽，避免衛生巾、潤膚露、護理液等可能含有過敏物質的刺激，減少進食辛辣、發物等，以紓緩痕癢症狀。

懷孕後期（28周後）

胎兒在母體逐漸長大，會為母體帶來壓迫感。不少孕婦在晚上都會出現小腿抽筋，難以入睡。加上胎兒重量日增，會對孕婦的背椎和盆骨增添負荷，加劇背部痛楚。

1.水腫

雌激素會隨著孕期急增，令身體水分大大增加。因地心吸力影響，水分大多積聚於腳踝，所以8成孕婦都會出現腳腫。

為處理腳腫問題，孕婦可穿着舒適的便裝鞋，尺碼或比懷孕前稍大。另外在坐下時，可用矮凳托高雙腳；睡覺則可用枕頭把雙腳墊高。

食療推介：赤小豆鯉魚湯

材料：赤小豆100克、鯉魚1條、陳皮1小塊、生薑3片、清水2000毫升

做法：所有材料乾淨，鯉魚宰好瀝乾水分，赤小豆浸泡，陳皮泡軟去內瓤。鯉魚和薑片略煎香。煮沸清水，放入所有材料，大火煮20分鐘，轉小火煲1.5小時，下鹽調味即可。

功效：利水祛濕，消脹除腫

赤小豆鯉魚湯食譜

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2.流牙血

孕婦的荷爾蒙分泌會有所改變，如孕婦沒有徹底清潔口腔，孕婦的牙齦會容易對牙菌膜中的細菌所分泌的毒素產生過敏反應，變得紅腫和容易出血，此現象為「妊娠期牙齦炎」。

孕婦可使用軟毛牙刷，刷牙動作宜輕柔。另外，可使用牙線徹底清潔牙菌膜。

王曉新中醫師

《本文內容獲王曉新中醫師授權轉載》

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