懷孕食療｜懷孕期間出現便秘、抽筋？中醫分享3款食療紓緩不適

產婦懷孕時，在不同階段會遇上各類不適狀況，常見的有孕吐、便秘和抽筋。從中醫角度，食療及簡單運動均有助紓緩孕期產生的不適。以下為王曉新中醫師分享懷孕初期及中期的食療推介，以及孕婦懷孕期間需注意的事項。

（資料授權：王曉新中醫師 @amywong_ec）



懷孕初期（少於14周）



母體内的雌激素、黃體酮及催乳素會隨著懷孕期而急速上升，令母體成爲適合胚胎成長的環境，孕婦同時會因而感到不適，但多屬正常現象。

1. 噁心嘔吐、心口灼熱

為懷孕初期常見之現象，一般透過改變飲食習慣便可令情況改善。部分孕婦或會嘗試服用胃藥改善噁心嘔吐的情況，但王曉新中醫師提醒孕婦不應胡亂服用胃藥，在服用任何藥物前宜先請教醫生。

2. 便秘

王曉新中醫師表示，有約一至四成孕婦會出現便秘問題。孕婦可以每天飲8至12杯流質飲品，例如水、湯或奶，並多進食纖維豐富的食物，如麥包、蔬果及豆類。另外，孕婦可維持適量運動，例如散步和游泳，同時應注意避免亂服瀉藥。

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食療推介：黑芝麻蜂蜜牛奶



材料：蜂蜜30毫升、牛奶50毫升、熟黑芝麻粉20克（芝麻粉可自製或買現成產品）

做法：將蜂蜜和黑芝麻加入牛奶攪拌即可。每早空腹喝一杯。

功效：養血潤燥，對孕期、產後血虛的便秘都有效。

3. 尿頻

孕婦懷孕期間，母體内的腎臟血流量比一般增加1.5倍，加上孕期黃體酮令輸尿管的平滑肌鬆弛，所以尿頻常見於孕婦。

王曉新中醫師提醒，孕婦勿為避免尿頻而限制自己喝水或進食流質食物，因爲當身體缺乏水分，會增加患上尿道炎的機會。如孕婦出現尿頻、小便赤痛或小便有血等尿道炎症狀，需及早向醫生求診。

懷孕中期（14至28周）



由於孕婦懷孕期間，體内黃體酮增加令血管擴張，下半身會容易積聚水分。另外，胎兒壓迫到腹腔靜脈，會影響下肢血液回流，導致孕婦出現靜脈曲張、下肢水腫和小腿抽筋。

1. 小腿抽筋

孕婦晚上休息期間常因爲肌肉緊張導致小腿抽筋，繼而影響睡眠。王曉新中醫師建議，孕婦睡覺時不要將風扇或冷氣往自己方向吹動，讓下肢保持溫暖。飲食方面，孕婦可多補充鈣質和維他命，例如牛奶、雞蛋、小魚乾、豆製品、紫菜、堅果、芝麻和綠色蔬菜等。

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孕婦也可以定期或睡前伸展小腿肌肉，減少抽筋現象。以下為王曉新中醫師介紹的兩款伸展運動及食療，以紓緩及預防孕婦出現小腿抽筋。

運動1



1. 站在距離牆壁一隻手臂的位置，約60厘米，將手掌平放在牆上。

2. 左腳向前踏並微曲，右腳伸直放在地板上。保持10秒，然後放鬆。

3. 換腳再做，整套動作重複3次。

運動2



1.坐著做。

2.首先伸直右腳，用長毛巾將腳掌拉向自己，保持10秒，然後放鬆。

3.換腳再做，整套動作重複 3次。

如坐著期間出現小腿抽筋，可以伸直小腿，腳掌上蹺。如處於站立狀態，便站立伸直小腿。若小腿肌肉仍持續不適，可嘗試按摩或熱敷小腿放鬆肌肉。

食療推介：桑寄生補血茶



材料：桑寄生20克、炒白芍15克、紅棗3粒、片糖

做法：所有材料洗淨，加入300毫升清水，煎煮20分鐘，調味即成。可按口味需要加入雞蛋，適合每天飲用。

功效：補肝腎強筋骨，養血濡筋，預防抽筋。

2. 痔瘡

隨著胎兒逐漸長大，懷孕後期子宮也會漸大，增加腹腔内的壓力，導致出現痔瘡。如孕婦選擇自然分娩，亦會因爲腹腔内的壓力增加導致痔瘡增大，不過痔瘡通常一般於分娩後數月便會逐漸減退。有痔瘡問題的孕婦宜攝取足夠水分及進食高纖維的食物，以免便秘，同時應避免進食煎炸和辛辣刺激的食物。孕婦也可嘗試於每天早晚做兩次縮肛運動，每次做30至40遍。

食療推介：槐花蜜



材料：槐花3克、蜂蜜適量（使用槐花蜜效果更佳）

做法：槐花略洗後，注入沸水250毫升，焗泡15分鐘，加入蜂蜜調味即成。可每天飲用。

功效：涼血止血，潤腸通便。

如情況持續逾1星期或出血量大，孕婦宜求診處理。

王曉新中醫師

《本文內容獲 王曉新中醫師授權轉載》

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