懷孕後期易水腫便秘 中醫教兩大方法改善水腫 附去水腫穴位推介

踏入懷孕後期，很多媽媽都會問清胎毒事宜。如果孕婦體內存有熱毒，會導致嬰兒出現皮膚等問題，例如濕疹等等。不過孕婦切忌自行胡亂清胎毒，應找中醫師先了解身體狀況再作下一步清胎毒。

撰文：博愛醫院劉映彤中醫師



懷孕後期（28周後）：一定要清胎毒嗎？

胎毒究竟是什麽？中醫有所謂胎毒說法，指的是寶寶出生後出現濕疹、鵝口瘡和黄疸等疾病。古人認為胎毒的發生與孕期母體的熱毒有關，表現為部分嬰兒出現瘡癤、痘疹等疾病。胎毒的形成是由於孕婦進食過多煎炸辛辣、滋補的食品，加上熬夜、情緒不穩等，導致出現口乾、口臭、面上暗瘡、皮膚紅疹，甚至便秘、流鼻血等燥熱症狀，由於孕婦體内的熱毒會影響胎兒，導致新生兒出現濕疹、奶癬、鵝口瘡等胎毒症狀，所以假如出現以上情況，應尋求註冊中醫師的意見，找出熱毒根源，清除胎毒。其實並非所有孕婦都需要清胎毒，胡亂清胎毒會導致腹痛腹瀉，甚至早產。

另外，孕媽亦需注意：雪糕、凍飲，或過多的涼茶，都容易損傷脾胃，導致水濕停滯，影響胎兒健康。

孕媽腳部水腫 附改善水腫穴位按摩



懷孕晚期，由於子宮持續增大，壓迫盆腔靜脈，使孕婦下肢靜脈血液回流不暢，引起雙腿水腫，尤以足背及內、外踝部水腫多見，午後水腫加重，晨起減輕。由於子宮擠壓胃腸，影響腸胃排空，可能常感到飽脹、便秘、甚至痔瘡等症狀。

改善水腫的2個方法：

1. 墊高雙腿，改善下肢的血液循環

2.下肢按摩：

由於孕婦後期，肚子越來越大未能自己按摩腿部，可請準爸爸或家人幫忙按摩。

舒緩水腫穴位：陰陵泉

定位：用拇指從內踝部沿脛骨內側上推，上推至拇指被膝關節內下高骨（脛骨內側髁）頂住的位置即是。

做法：指壓法，每次3分鐘，按壓時有酸脹感為度。

由於每個孕婦體質不同，出現的妊娠反應、症狀均有不同，但如孕婦屬習慣性流產，即曾出現流產3次以上的孕婦，建議由懷孕初期到後期都配合中醫師安胎養胎，切忌誤信偏方胡亂清胎毒。

同時，孕婦不宜服用破氣、活血中藥，例如乳香、紅花、丹參、三七等，以免異常出血、早產，甚至流產。建議在孕期的飲食上注重科學合理膳食，以保證各種營養的攝入。

最後，孕婦可多按壓上述穴位，減輕妊娠不適，但切忌按壓肩井、合谷和三陰交穴，這些穴位有滑胎、活血、下氣的作用，容易引起宮縮、甚至小產。

博愛醫院劉映彤中醫師

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