小腿抽筋｜兩類人或三大生活習慣容易抽筋 即睇預防及改善方法

當睡覺時小腿抽筋，真是會忍不住叫醒旁邊那位幫忙。筆者憶述上一次小腿抽筋已是孕期，尤其是懷孕後期經常出現這問題，當年聽到「抽筋」二字也感到害怕。筆者說身邊的長者日間也會出現抽筋問題，而手指也不例外。

資料授權：營養師 Annie Lee 李杏榆



抽筋最常發生在半夜時份 普遍出現在下肢位置

抽筋即是肌肉痙攣 (Muscle Cramp)，身體某組肌肉突然抽搐、僵硬，又痛又痺。最常發生抽筋的時間是半夜，或是半夢半醒之間，普遍出現在下肢位置，例如小腿。抽筋時彷彿做甚麼都沒有大幫助，按摩和掙扎一陣子就會回復正常。雖然抽筋一般只會維持數十秒至數分鐘，但感覺已是打了一場硬仗。

兩類人或三大生活習慣人士容易誘發抽筋

長者、孕婦、長期站立、血液循環差，或劇烈運動過後都容易誘發抽筋。

如果日間進行劇烈運動前後沒有做足夠的Warm up 同Cool Down 動作，肌肉過度疲勞，會出現乳酸 (Lactic Acid) 積聚，兼且大量流汗後未有及時補充電解質，都會容易導致小腿抽筋。

若身體兩種營養素攝取不足也會誘發抽筋

如果身體內的微量營養，如鈣和鎂含量不足，都會容易抽筋。長者、孕婦 (特別是懷孕後期)，以及患有骨質疏鬆人士，特別需要注意鈣和鎂的補充。

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要預防抽筋情況，以下幾點要留意：

• 運動前後要有足夠熱身

• 大量流汗後可飲含電解質飲料

• 平時多做伸展運動放鬆肌肉

• 注意足部保暖 – 睡前可用暖水浸腳及按摩, 加速血液循環

• 飲食要多補足鈣和鎂的食物，高鈣食物包括乳製品、連骨的魚如沙丁魚；深綠色蔬菜如菠菜，西蘭花等。

• 深綠色蔬菜亦含高鎂量。另外，蔬菜生果如魚翅瓜 (Squash) (似葫蘆的南瓜)、南瓜籽 (Pumpkin Seeds)、杏仁、黑豆、以及牛油果，糙米等。

物理治療師建議抽筋切勿伸直雙腳

另外，物理治療師建議，抽筋時千萬不要伸直雙腳，反而應該反方向 （即腳尖儘量向上），有助舒緩情況。

若抽筋情況頻密也不應忽視，有可能是健康出現問題，如甲狀腺異常，或腎臟出現問題，應找醫生檢查清楚。

《本文獲營養師 Annie Lee 李杏榆授權轉載》

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