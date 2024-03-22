東華三院積極推動中華文化學習 培養學生「心繫家國」

東華三院屬校一向重視培養學生對中華文化的認識及興趣，除積極鼓勵同學多認識中國歷史及體驗傳統藝術文化外，亦不時會舉辦聯校比賽及活動，讓同學們浸潤於中華文化當中，親身體驗中華文化多姿多彩的面貌，從而培養他們的民族認同感及家國情懷。

（撰文：東華三院教育科）



「中華樂舞慶新春綜藝匯演」打頭陣 學生以文武藝展現中國文化魅力

由教育局統籌及東華三院主辦的「心繫家國」— 中華樂舞慶新春綜藝匯演於2024年2月23日(正月十四)於東華三院東蒲胡李名靜體育館圓滿舉行，教育局局長蔡若蓮博士太平紳士更蒞臨主禮及致辭，勉勵同學多體驗及學習中國文化。

當天兩場匯演集合28間東華三院屬校及東華三院兒童合唱團，以及英皇書院及海壩街官立小學的表演隊伍，超過300位學生一同獻上充滿中華文化特色的武術、音樂及舞蹈表演。

匯演以東華三院甲寅年總理中學中西合樂團演奏的《春節序曲》揭開序幕，緊接由東華三院鄧肇堅小學、英皇書院、東華三院陳兆民中學、東華三院特殊學校、東華三院李東海小學、東華三院羅裕積小學、東華三院馮黃鳳亭中學、海壩街官立小學、東華三院幼稚園、東華三院兒童合唱團及東華三院李嘉誠中學(按出場序)共十二個表演單位輪番上場，以美妙的歌聲樂韻及精湛的體術武藝展現同學的才能以及中國文化藝術的造詣。

當天現場觀眾包括52間東華屬校、官立學校以及保良局屬校的校長、老師、家長及同學，大家都在沈醉在同學的精彩的表現之中，充份感受到中華文化多姿多彩的面貌。除了「心繫家國」— 中華樂舞慶新春綜藝匯演外，本院亦會主辦「用普通話說中國故事」展演會以及聯校武術比賽，希望透過這個系列，為推展國民教育創建更廣、更闊的平台，豐富同學們的中華文化涵養。

東華三院學生首登央視春晚舞台 展現文化自信

在匯演期間，本院亦與觀眾分享東華三院學生首登央視春晚舞台的喜悅，並重溫同學表演的精彩片段。透過國際著名小提琴家姚珏老師的推薦，東華三院共有12名學生有幸參與央視春晚節目的遴選。其中，東華三院馬錦燦紀念小學的彭顥堯同學和姚凱晴同學獲春晚導演組的挑選，演唱了代代相傳的粵語童謠《落雨大》。

本院對於是次有屬校學生能夠於春晚亮相，並在全球華人海內外同胞面前演出表示極之榮幸，是次表演不單體現了國家對於粵港澳大灣區的重視和關愛，更是對香港的下一代，特別是對東華三院學生來說是有極大意義和鼓舞。