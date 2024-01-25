東華三院李東海小學變革考評 多元學習經歷助學生增自信善表達

東華三院李東海小學位於天水圍，是一所充滿活力和獨特性的學校，致力為學生提供全面發展的機會。學校每年舉辦海外及國內遊學團，讓學生開拓眼界，增廣見聞。校方深信，學習不是機械地記憶，而是發揮創造力，建立語言能力，並培養學生自主學習等能力。該校取消了小一及小二的考試制度，營造了一個鼓勵學生嘗試、探索和表達的學習環境。這些特色將使學生在競爭激烈的現代社會中更具競爭力，並為他們的未來鞏固穩定的基礎。（本文內容由東華三院教育科提供）



創設英語環境

學校非常重視英語教育，通過營造生活化的英語語境，增加學生使用英語的機會。以實踐「從『做』中『學』」（Learning by Doing）的學習策略，讓學生在互動豐富且有意義的英文語境中學習。英語話劇課程使學生能夠通過演繹角色、投入故事情境來大膽使用英語。

此外，學校還舉辦感恩節和聖誕節等全校性的英語活動，讓學生走出課室，投入英語生活，將學習融入娛樂之中。學校還積極舉辦海外遊學團，帶領學生前往加拿大、澳洲等地學習英語，同時深入了解當地的文化，拓展學生的國際視野。

培養創科尖子

在STEAM教育方面，學校具備最新的資訊科技設施，包括STEAM Studio、夢工場和STEM創客空間。學生可以通過使用mBot機械人和iPad，學習編碼程式，解決日常生活中的難題。學校還成立了「科探尖子」資優團隊，讓學生在科學和科技領域展現潛能，積極參與對外活動和比賽，豐富學習經歷。

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推動生命教育

學校鼓勵學生親身體驗環保和種植過程，培養尊重生命、珍惜、感恩和勤勞的價值觀。通過不同的跨科綠色活動，學生學習負起地球公民的責任，同時發展溝通、協助和解難等能力。學校也積極推動正向和生命教育，讓學生透過課程和體驗活動掌握正向思維。學校將幸福模型（perma+h）的元素融入學科課程、周會、早會、班級經營和學校活動中，培養學生積極、堅毅的態度，面對生活中的壓力和挑戰。

取消考試，四成學生升讀英中

學校致力優化課程，取消小一及小二考試，並以單元評估取代。評估方式富彈性多變，能夠在課堂學習遊戲中進行。取消測考制度不但令課程更具彈性，更騰出時間進行主題式探究學習。探究學習參考IB課程理念，能夠協助學生掌握學習技巧及增強思維模式。李東海小學的學生一直以英語能力強見稱，過去兩年升中派位，就有39%學生升上英文中學。學校有三位外籍英語教師，全方位為學生製造語境。

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（本文內容由東華三院教育科提供）