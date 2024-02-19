東華三院洪王家琪幼稚園將「七感」融入教學 讓幼兒漫遊繪本世界

撰文：王曉嵐
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「孩子的職責就是玩，而讓孩子從玩樂中得到啟發，就是我們首要的任務。」這是東華三院洪王家琪幼稚園團隊持守的信念。學校一直採用繪本教學，更把「七感」融入教學中，設計多元化的探索活動，讓幼兒透過感官漫遊繪本世界，務求「漫遊繪本加強感官學習，以多元遊戲發揮創意」。
（本文由東華三院教育科提供）

以感官學習進入繪本

繪本教學是學校的教學特色，教師設計多元化活動時加入不同感官元素，運用遊戲貫穿不同的學習範疇內容，讓幼兒在自然愉快的環境中學習。以「衣裳小公主」故事為例，孩子從設計衣服、選取物料、縫合衣裳，到設計時裝表演，過程中幼兒運用了「七感」設計的活動學習，更能體驗群體生活的樂趣，認真地互相交流，分享學習成果。

一切從繪本啟動探索之旅

東華三院一直秉持把最好的學習給予孩子，近年不斷優化學校資源，豐富學童的探索之旅。引入日本奇趣積木發揮孩子的創意；小機械人提升學童數概、邏輯和創意能力；互動電子地板配合繪本故事，進行多感官的探索，提升學習成效；設立奇趣繽紛站，提供運動及閱讀的挑戰，激發幼兒「想做」的求知慾及持續學習的動力；電子觸感屏幕，協助教師與幼兒設計有趣的繪本故事，靈活地呈現學習成果，把幼兒帶進「不一樣」的探索學習之旅。

豐富語境重視兩文三語發展

掌握好兩文三語對孩子日後進入多元文化的社會是十分關鍵的一環，有見及此，學校特別重視三語的教學策略。三位外語教師把語文課堂融入日程，協助教學，給幼兒製造優良的兩文三語環境。幼兒時刻沉浸在不同的語境下學習語言，能更輕鬆自然地掌握如何運用不同語言表達己見，大大提升語言能力。另外教師團體亦不辭勞苦地研發了一套東華三院專屬的「Amazing Pen」教材，內容包括普通話及英語，透過精美的教材冊及教材卡、親切的教師聲效，孩子可與家長在家中透過奇趣筆，自學不同語言，亦能藉此培養孩子的自主學習能力。

立德樹仁培養高素質人才

東華三院洪王家琪幼稚園着重幼兒從小的品德發展，堅守以身教及朋輩力量引導小朋友學習基本禮貌，例如打招呼、說早晨、謝謝等禮貌詞語。每天的禮貌大使在門前站崗，向進入學校的同學打招呼，及擔任課前集會小司儀。多年來深得家長認同及讚許學校的悉心安排。另外，學校於學校網頁之家長園地及「小眼睛、大道理」計劃，設計不同有關品德的內容，把抽象的詞語，透過故事、任務、育兒心得，生活化地呈現在學童與家長眼前，務求發揮家校合作，培育有品人才。為鼓勵學生及家長完成計劃，本校亦以此計劃作為推薦學童參加區內好學生獎勵計劃的依據，而今年便有3位學生獲選突出表現學生及44位獲選優秀學生，以證明計劃的成果。

提供不同平台發掘幼兒潛能

洪王家琪幼稚園一向注重學生潛能發展，積極推行「一生一體藝」，讓幼兒參與多元化的活動。除了東華三院董事局資助的爵士舞、武術、音樂等興趣班外，學校亦因應學生能力舉辦潛能培訓班，如兒童舞、朗誦、合唱團及粵曲班。學生透過團隊合作，學懂自律，與人合作及貫徹始終的學習態度。為鼓勵幼兒的學習成果，幼兒每年均會參與各個校際活動及比賽，於不同的平台演出，盡展潛能。本年度更有83位學童於不同校外比賽獲得獎項。

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