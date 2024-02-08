專訪｜單親媽患末期肺癌不想醫 憂女兒棄前途卻「人又無錢又無」

現年51歲的陳女士（化名）憶述，自己在某天醒來後感到非常疲憊，後腰位置更傳來痛楚 ，簡單如站起或坐下也痛苦非常。經家人勸告後進行全身檢查，最終確診肺癌４期，並已擴散至骨及腦部等位置。陳女士為單親媽媽，獨自撫養女兒，不得已因病情惡化而辭去工作，作為家庭唯一支柱的她頓時徬徨無助。面對每月需花過萬元購買標靶藥治療的同時失去工作能力，加上中學畢業的女兒原正準備繼續升學，卻難以負擔，苦惱成女兒負擔的她曾經表示：「無錢醫！唔想到時人又無錢又無。」



確診癌症一度不想就醫「唔想到時人又無錢又無」

現年51歲的陳女士（化名）在確診前身體一直不太好，有貧血及頭暈的狀況，不過一直沒有做檢查，只以爲是自己身體較弱。咳嗽持續半年有多，本以為只屬身體小狀況，豈料有一天醒來感覺非常疲累，甚至難以起床，更覺得後腰位置非常疼痛，連站起、坐下都痛楚難耐。經女兒勸告後接受詳細的全身檢查，包括電子掃描等，終確診罹患肺癌４期, 並已擴散至骨及腦部等位置。陳女士回想當天做身體檢查時指，其實當下已感到非常疲憊，只想快點知道身體異常的原因，沒有多餘心力再想或做其他事情，怎料結果卻是癌症。

作為單親家長，陳女士是家庭的經濟支柱，但現失去工作能力沒有收入，且同時面對患癌帶來的經濟壓力，以致她對治療沒有信心，甚至想過放棄治療。按陳女士目前的情況，需要連續每三星期注射一次標靶治療藥。惟治療的藥費逾萬元，對生活已相當緊絀的她來說，絕對百上加斤，難以負擔。陳女士亦直指自己「無錢醫，不想醫」，更灰心感慨：「嗰陣時我想放棄的，我不想醫，因爲無錢醫！支針對我來講好困難，唔想到時人又無錢又無。」

曾不想向外透露恐增負擔 感恩家人全數繳付第一針

陳女士公開病情後，家人給予她無條件的金錢支援，令她對治療重獲信心。當一知道自己患病，本不想讓女兒以外的其他家人知道，但女兒勸説不如說出來，讓大家可以支援。後來因不想陳女士媽媽擔心，便只有姐姐及妹妹知道病情。陳女士指打第一針標靶藥時，是家人為她付上全數藥費。但因家人本身經濟狀況亦較緊張，未能持續在金錢上支援，陳女士只能繼續尋求外間資助。

因病情已至末期癌症階段，陳女士獲醫生告知雖可選擇只做化療，但效果卻不及同時使用標靶藥理想。當時的她感到非常忐忑，不知道如何選擇，幸得家人積極鼓勵遊說，建議她接受標靶藥治療，叮囑她先接受治療，再慢慢處理藥費問題。面對重大人生難關，家人的支持讓陳女士最終選擇繼續接受治療，同時積極克服問題。

感慨自己時日無多 盼為女兒未來而努力

正在努力對抗癌魔的陳女士目前身體虛弱，甚至無法親身接受訪問，只能透過第三方以文字轉達心情感受。從文字中可以看到陳女士雖受盡治療的煎熬，仍努力堅持不放棄。標靶注射治療及化療時反應很大，陳女士形容治療後「根本落唔到床，好暈」。然而即使這樣，陳女士也未言放棄，積極尋求方法，為自己尤其女兒籌謀更好的生活。「其他我都無所謂，而家病情都定咗，希望阿女日後過到生活就得。」

母愛偉大，無論自身的情況如何艱鉅難捱，為人父母的始終最記掛的都是子女。對於陳女士而言，最擔心的不是自己病情，而是女兒的未來。目前陳女士住在有漏水情況、水渠傳來臭味，要行三層樓梯的劏房。她希望未來可改善居住環境，指家人亦有提供協助和意見，如「見到我有其他需要都會幫忙，例如睇下申請過渡性房屋的東西，約下見面等。大家都有幫忙，令我都有少少信心。」然而即使是不包水電煤的劏房租金，已索價港幣5,000多元。生活費加上藥費，讓開支大增，陳女士現在已是入不敷支的處境。

「阿女剛剛學校出來，咩機會都無，天同我開咗好大玩笑 ！我都唔知道日後的日子點樣，唔想佢喺屋企廢咗，佢咁後生。」初確診時，陳女士的女兒剛從中學畢業，冀投身美容行業，並已獲相關院校取錄，不過因爲媽媽確診需要照顧，因此難以讀書並發展事業。陳女士難過指女兒為了全職照顧她而甚至放棄進修。

獲聖雅各福群會資助藥費 年關前讓母女倆鬆一口氣

縱有家人的支援，但要長期接受標靶藥治療，所需金額不菲，對於低收入的陳女士而言負擔相當大。幸得社工協助，轉介至聖雅各福群會，獲批「悟宿贈藥護基層計劃」的港幣25,000元藥費資助。此計劃經社工評估及轉介至聖雅各福群會，持有有效香港身份證及醫管局發出的自費處方的癌症病人，及有經濟困難者，如領取綜合社會保障援助(CSSA）或長者生活津貼(OALA) 等即可申請「悟宿贈藥護基層」計劃。

陳女士指，知道在坊間尋找合適的藥費資助計劃並不容易，認爲計劃即時的援助讓她和女兒暫時鬆一口氣。聖雅各福群亦向陳女士提供營養奶，增强抵抗力。她形容能夠得到援助就像是上天的幫助，開心指：「呢個計劃幫緊我，好在有好多有心人，真係幫到好多。」