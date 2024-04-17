婆媳｜孫仔食隔夜餸食到入院！奶奶仍未知衰　新抱一招令她冇聲出

很多人從小就被教育出惜食的觀念，不少家庭為避免浪費食物，習慣將剩菜放到雪櫃冷藏，不過食物若經過反覆加熱，恐導致營養成分流失、滋生細菌，更甚者還會有罹癌風險。日前一名女網民分享，她奶奶總是喜歡將剩菜反覆加熱拿給她跟孩子吃，因此她奇想一計，成功解決奶奶的雙標行為，引眾網民直呼「妳好帥啊」、「敲碗第二集」。



一名女網民日前於Facebook群組「毒姑九賤婆媳討論區」發文公開奶奶的雙標行為，她表示奶奶經常將一道菜雪好幾天，再反覆加熱拿給她和小孩吃，就算多次提醒「不要讓小孩吃加熱過的食物」，奶奶仍充耳不聞，直到孩子腸胃不適住院，她再次向奶奶表示「不要拿小孩身體開玩笑，沒吃完就倒廚餘，也不會被雷劈」。

不料，幾天後女事主再度看到桌上出現前幾天的剩菜，因此她靈機一動，將整盤隔夜菜拿到老公面前叫他吃完，老公吃了幾口後表示「味道好像怪怪的」，她則回應他，飯菜是前幾天的，要吃完才孝順。豈料奶奶一看到自己兒子吃了隔夜菜，馬上出言制止「這樣會吃壞肚子啦！不行啦！」女事主見狀後質問奶奶，「所以他吃就不行，我跟我兒子吃可以嗎？」

女事主接着分享，奶奶甚至還想將這盤菜拿給孫子吃，因此她便當着眾人的面將菜倒掉，順便將雪櫃裏的剩菜也全數清空，並告訴奶奶，「只要桌上有隔夜菜，我一定全部倒掉，我也是為了所有人的身體着想」，奶奶雖氣得直跳腳，卻也無法反駁，這才平息了這場鬧劇。

這位女事主的神操作曝光後，引來無數網民的讚賞：

．「老一輩人都覺得雪櫃是萬能的」

．「我奶奶都拿剩菜剩飯給我吃，然後煮新鮮的給她兒子吃」

．「就是要這樣，不然一直吃壞肚子」

．「媽媽妳好帥」



此外，也有網民分享，鄰居因愛吃剩菜，腸胃出問題險些賠命；還有親人因煮多了捨不得扔，吃多隔夜菜不幸罹患胃癌。

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