冷氣機｜窗口式沒分體式的好？較吵是死症　但「一優點」卻是事實

一名台灣網民想換「窗型變頻冷氣」，考量電價調漲在即，於是上網請教是否合適，掀起兩派網民議論。



PTT網民早前以「窗型變頻冷氣好嗎？」為題發文表示，電價要漲了，想換個變頻冷氣，原本家中是窗口式冷氣，想一樣用窗口式，上網查詢價格發現知名品牌一台大約2萬元台幣，於是好奇詢問，「窗型變頻有甚麼缺點嗎？傳統窗型冷氣換變頻窗型冷氣如何？」

相關文章：慳電費｜冷氣機電視外還有甚麼？網民熱議10大耗電量驚人家居電器

+ 22

文章曝光後，不少過來人表示:

・「窗型就是吵，如果可以裝當然儘量選分離式」

・「不要用窗型」

・「很吵，除非不得已不要用」

・「別買，我買日立窗變很吵，重點是就算是一級冷效，也是頂級分離式耗電兩倍」

・「窗型吵死，寧願用白牌分離」

・「窗型現在都很大台，舊屋的窗框可能裝不」



不過也有網民提到窗型優點:

・「安裝超快，30分鐘～1小時搞定」

・「安裝比分離式容易多了，選網拍就好」

・「窗型安裝簡單，比較不會有問題」

・「你住高樓沒地方裝室外機，還是要靠窗型」



【延伸閱讀，更多家居電器建議】

電風扇｜DC直流電風扇一原因比AC更寧靜省電 搭冷氣使用應這樣放

+ 7

冷氣機｜怎樣慳電得來又涼快？配合風扇 調較至「這溫度」慳6%電

+ 5

延伸閱讀：

快喝咖啡提神！超商美式「買1送1」 特濃拿鐵「第2杯10元」

【本文獲「中天新聞網」授權轉載。】