冷氣機｜窗口式沒分體式的好？較吵是死症 但「一優點」卻是事實
撰文：中天新聞網
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一名台灣網民想換「窗型變頻冷氣」，考量電價調漲在即，於是上網請教是否合適，掀起兩派網民議論。
PTT網民早前以「窗型變頻冷氣好嗎？」為題發文表示，電價要漲了，想換個變頻冷氣，原本家中是窗口式冷氣，想一樣用窗口式，上網查詢價格發現知名品牌一台大約2萬元台幣，於是好奇詢問，「窗型變頻有甚麼缺點嗎？傳統窗型冷氣換變頻窗型冷氣如何？」
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文章曝光後，不少過來人表示:
・「窗型就是吵，如果可以裝當然儘量選分離式」
・「不要用窗型」
・「很吵，除非不得已不要用」
・「別買，我買日立窗變很吵，重點是就算是一級冷效，也是頂級分離式耗電兩倍」
・「窗型吵死，寧願用白牌分離」
・「窗型現在都很大台，舊屋的窗框可能裝不」
不過也有網民提到窗型優點:
・「安裝超快，30分鐘～1小時搞定」
・「安裝比分離式容易多了，選網拍就好」
・「窗型安裝簡單，比較不會有問題」
・「你住高樓沒地方裝室外機，還是要靠窗型」
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