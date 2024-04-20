伸出你的食指！網民笑稱孩子睡覺時 新任爸媽定必做過「這動作」
撰文：聯合新聞網
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俗話說「第一胎照書養，第二胎照豬養」，不少新手爸媽因為沒經驗，在育兒方面都得要依照旁人的指示或者看書、上網找資料，也因此照料起來容易綁手綁腳。有一名女網民分享一張照片，並且透露許多第一次當媽媽的人都會有這樣的舉動，而照片也讓不少爸媽看了很有感。
這位女網民在Facebook「爆廢1公社」分享一張照片，只見一名小嬰兒在床上靜靜地熟睡中，而媽媽用手指靠近孩子的鼻子前，似乎在確認是否還有呼吸，事主也有意無意地寫道「當妳第一次當媽媽…妳們會懂的」，似乎透露多數新手媽媽都會有這樣讓人啼笑皆非的舉動。
貼文引起不少過來人的共鳴：
．「當爸爸也試過」
．「真的，我也是！然後睡超過4小時，就一直猶豫是不是該把她叫起來喝奶，不懂的就是一直Google查」
．「這是真的，我兒子還是嬰兒時期，我也都三不五時就去看看他還有沒有呼吸，畢竟睡眠時間太長了」
．「小嬰兒睡着呼吸真的很弱，忍不住都會探探看」
．「我第一胎還買呼吸監測器」
．「我第一次當媽咪時也是這樣，還會在她身邊聽呼吸和打呼聲，還有看她身體胸部起伏的律動」
．「孩子平時很吵的那種，就會特別擔心他太安靜有蹊蹺」
還有網民說就算生了好幾個，一樣會有這種動作：
．「我保證妳第二胎，還是會有這動作」
．「我當了4個孩子的媽也是會這樣」
．「我生二胎了還是會這麼做」
．「3個了，一樣會這樣，老大5年級，半夜起來還會認真看她有沒有在呼吸」
．「2胎都這樣，還有手放心臟」
．「第三次當爸媽的還是要複習啊」
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