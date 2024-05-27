滿分不只100分！女兒考試竟拿到120分 老師做法獲媽媽及網民大讚
撰文：聯合新聞網
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形容一件事情相當完美時，往往會說該事情簡直是「100分」，甚至還有「超過100分」、「120分」等等的強調用法。不過近來有位網民的女兒，還真的拿到一張考到「120分」的考卷，當她說明箇中源由時，引起許多網民的讚賞。
根據日本媒體《grape》報道，日本「X」網民「haha_2016sy」分享，最近7歲的女兒在小學考漢字時，除了空格全部答對之外，也將其他題目的句子通通補上漢字。
老師改考卷看到這樣的舉動後，為她打了「120分」，獎勵她的積極性。網民認為，這樣打分數的話，有助刺激女兒的向上心態，讓她變得更用功，也很慶幸女兒能夠碰到這麼樣的一位好老師。
網民們也紛紛回應：
・「這想法很棒！有這樣的老師，家長也會很開心」
・「確實這樣就會提升學習意願」
・「這老師太理想了」
・「女兒也很棒耶」
・「這就是120分啊，好厲害」
・「很懂得怎麼引導出學生學習意願的老師」
・「遇到甚麼樣的老師，會大幅左右學習態度」
・「在現今很多問題老師的世道下，有這種老師非常不容易」
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