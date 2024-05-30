婚姻｜後悔婚前沒同居！人妻婚後才得悉老公真面目：1年沒刷5次牙

男女邁入婚姻前，多少會同居，以便了解對方個性，不過最近就有名女網民表示，自己沒跟老公同居就結婚，而婚後才發現老公的生活習慣、三觀都異於常人，讓她直呼「婚前沒同居，真的會後悔！」



有名女網民在Facebook群組「匿名公社」上發文，她表示自己過去和歷任男友都有同居過，只有和踏入婚姻的老公，從沒有在一起同住，所以並不曉得對方真實的生活習慣、三觀，以及脾氣等。

女事主公開老公的三種惡習：

第一、平常不洗澡就可以直接上床睡覺；

第二、一年刷不到5次牙

第三、可以好幾天不洗澡



他的衛生習慣相當差勁，讓她很震驚，也很後悔沒和他同居過。

貼文曝光後，網民紛紛留言：

．「你真的沒聽過，同居是一切幻滅的開始」

．「有沒有一種可能，就是因為沒同居，才會走上婚姻」

．「刷牙跟洗澡真的太可怕了」

．「不刷牙真的不行欸」



也有人質疑這篇真實度：

．「1年刷不到5次牙早爛光了吧？感覺你編得太誇張欸！」



不過有網民留言：

．「真的有這種人，都不刷牙」

．「嗯......真的是有不刷牙的」



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