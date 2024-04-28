婚姻｜老公沉迷夾公仔！玩到冇錢食飯　更差點讓奶奶誤會老婆

一名台灣人妻抱怨，最近老公迷上夾公仔，竟然把一個月1萬2千元台幣的零用錢（約港幣2千9百元）全都花在夾公仔機上，甚至玩到沒錢吃飯，讓她超級崩潰。



這位女事主在「匿名公社」發文，表示「該怎麼讓老公改掉夾娃娃的癮頭？小玩我沒意見，可是他每個月零用錢幾乎全花在娃娃機上。」還因此沒錢吃飯，所以偷跑回奶奶家吃午餐，導致奶奶誤解她沒給兒子吃飯錢，「但聽到我一個月給他1萬2她也傻了。」

女事主直言，「而且我很生氣，為甚麼要幹出這種事讓我被誤會，還差點變惡媳婦。回家馬上就找他吵，但他覺得他又沒錯，每個月也沒少給家用，而且回媽媽家吃飯很正常。」之後大姑建議，每天給他200元就好，反倒變成姊弟倆也吵架，事主無奈：「之後他一個人排擠我們全家已經一個多星期……所以我想問問有甚麼可以讓他收斂一點，又不會吵架的方式」。

相關文章：婚姻｜老公才是你的大仔？研究指男人要到「這年紀」才開始成熟

+ 5

貼文一出，引發熱議，許多網民留言為事主老公抱不平：

．「如果是他自由動用的資源、不影響你們的生活品質。 不用管他。那是他的事」

．「沒去偷人、賭博就還好，少給他一點零用錢，讓他玩個意思就好，保留一些樂趣給他」

．「那是他的零用錢，他有權力怎麼花用，就像你怎麼花你的零用錢也是你的事」

．「現在男人真難，一天400元零用錢，還不能決定自己怎麼運用，含三餐飯錢一天連杯手搖飲都快喝不起….呵呵」



不過也有人認為：

．「真的只能等他自己想通，以前我也是繳過不少學費，後來發現夾回來的娃娃除了用來積灰塵，其他一點用處也沒有」

．「看你老公還有沒有責任心吧⋯ 換你拿一萬二其他開銷都給他去處理，再觀察他看看，要是他還不覺醒那就沒救了，那就下狠藥先各過各的看著辦，該斷捨離還是要決斷」

．「叫他去吃X，神經病，不用家用、房貸，還是養小孩嗎？」

．「買包，一起敗家」

．「玩物喪志」



另外，有些網民則幽默回應：

．「叫老公改夾泡麵餅乾飲料，這樣就不怕餓」

．「勸他當台主」

．「直接買一台回家給他夾個過癮」

．「你開一間夾娃娃機，讓你老公每天去夾，他花1萬2就會回到你身上，你再給他1萬2，再回到你身上，完美」



【延伸閱讀，更多維繫婚姻建議】

夫妻感情｜高EQ婚姻怎經營？7招保鮮愛情 第一步要「打好個底」

+ 16

婚姻｜老公抱怨怎做都被鬧？6大原因可令感情變質 孩子只屬其一

+ 16

延伸閱讀：

影/7寶媽直播訕笑「資源班學生」惹眾怒！業配廠商急切割 作家怒轟：不善良到極點

【本文獲「中天新聞網」授權轉載。】