潮濕｜牆壁反覆發霉？霉斑若未侵入深處　靠「這招」不需用漂白水

夏季潮濕，尤其遇上梅雨季，更常導致家中滋生黴菌，進而使牆壁反覆出現霉斑，對此，香港五金工具家品平台「大匠夫」就分享3個除霉妙招，分別是使用酒精、漂白水及專門除霉清潔劑，就能有效清除霉斑，而台灣林口長庚醫院臨床毒物科護理師譚敦慈則進一步指出，若想徹底擺脫霉斑滋生，濕度也要控制在50％，才可能不再受到黴菌侵擾，甚至危及健康。



牆壁潮濕反覆發霉怎麼辦？達人用1神物「免狂刷根除惱人黑斑」

來自香港以介紹五金工具等資訊為主的YouTube頻道「大匠夫」，曾在影片中表示，深受潮濕所苦的香港，不僅天氣悶熱，就連民宅中的牆壁、天花板也容易發霉，因此分享3招除霉招式，可供大家依照不同程度的霉斑問題來處理。

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首先第一招是：

使用酒精，適用於家中霉斑還未侵入至深處，並依序先用軟毛刷子刷一下患處，再用酒精噴灑表面，然後拿一塊抹布去擦拭，切記力道不可過重，以免把牆壁油漆擦掉



第二招是：

使用漂白水，適用於霉斑已經生成一段時間，可先用砂紙磨掉牆壁表面的發霉，並建議以1：99的比例調配漂白水噴灑至霉斑處，等候約30分鐘，就能發現霉斑慢慢褪色，再用抹布輕輕擦掉即可，但務必配戴口罩、手套，避免身體出現不適情況。



最後一招是：

使用專用除霉清潔劑，有分為多樣種類，有些更是牆壁、磁磚均通用，不過仍建議使用市售牆壁專用除霉清潔劑，其成分類似漂白水，但滲透效果更是強上許多，然後同樣用砂紙磨除表面霉斑後，噴上清潔劑等候5至10分鐘，再用抹布壓乾就大功告成。



至於該如何預防牆壁生成霉斑，譚敦慈則在《健康2.0》節目中指出，台灣屬海島型氣候，而黴菌只要溫度約11度和濕度超過50％，即符合其生長環境的條件，不料全台更有將近300天處於此溫度，因此譚敦慈建議，一旦發現濕度超過60％就要打開除濕機，等降至50％才可關掉，並提醒若長期吸入散佈黴菌孢子的空氣，就可能引發過敏問題，所以千萬別輕忽。

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【本文經《風傳媒》授權轉載，原文：牆壁潮濕反覆發霉怎麼辦？達人用1神物「不用刷就根除陳年黑斑」，比漂白水更有效】