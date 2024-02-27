5歲前是關鍵！要培養學霸　專家「早睡早起」比過早催谷更有效

早前一篇「小兄妹學習時間表」在台灣網絡瘋傳，對於他們早起晚睡，甚至得在車上吃飯的長時間密集學習法，多半專家和家長都不贊成。日本兒科醫學博士一篇文章的觀點，可以提供大家參考。



身為家長，總會不斷思考甚麼才是對孩子最好的教育方式，最初要面對的就是該幾歲開始學些甚麼，不論是英文、鋼琴，或是該好好學習一項運動？

過早學習會有反效果，只有這件事最重要

家長當然都是為了孩子好，反覆思考若孩子沒有提早學習，是否會落後？或是別人都在學了，當然也應該跟着學。但你知道這麼做可能沒有好處。還會帶來反效果，影響身心成長嗎？

日本兒科醫學博士成田奈緒子寫了一篇文章，提醒父母：

在孩子五歲前，家長最該做的就是集中精力幫助他們早睡早起，讓大腦習慣這樣的作息。 日本兒科醫學博士成田奈緒子

為了發育，孩子的五種感官必須被反覆刺激。其中，早上讓孩子接觸陽光，晚上保持黑暗，並早點睡覺是最重要的關鍵。成田奈緒子醫生提到自己嚴格遵守讓孩子「晚上八點睡覺」的規定，從來沒有強迫孩子得學習甚麼。她多次強調，對於五歲以下的孩子，家長該做到的只有督促他們上床並叫醒他們即可，因為這會促進身體和大腦的成長。

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背負爸媽夢想的孩子

許多人認為養育孩子等於「學習」和「教育」，認為孩子必須從小接觸與智力相關的學習課程。許多家長都會將自己無法實現的夢想託付給孩子，強迫孩子去補習班，考上比自己更好的大學，還讓他學其他才藝。 即使是受過高等教育的父母，依然會有這樣的想法。

很明顯，這是一種忽視孩子自主性的養育方式。試圖讓孩子實現你的願望，既是對孩子的依賴，也是對孩子的控制。許多被迫接受這種「早期教育」的孩子，一般成績都不錯，但當他們進入青春期時，常常出現學業成績不佳和人際關係問題。

有些孩子對父母表現出負面反應，甚至超越了正常的青春期叛逆，接近脫序，那是被長期壓抑後的爆發。你的教養是否應該以這種風險為代價？

家長應該要擺脫「養育孩子，就是給孩子良好教育」的錯誤觀念。

具備原始人堅韌的生存力量

成田奈緒子醫生要家長放棄從小就要孩子參與某種智力學習的衝動，五歲前年，只專注早睡早起。她了解這在當今教育體制下，是非常需要勇氣才能做到的事。讓孩子早點睡，這說起來很容易，但在現代社會中，要讓你的孩子真正習慣像是原始人般的生活節奏（日出而作、日落而息）需要付出很大的努力。

如果能在孩子五歲前認真這麼做，會讓他們的身心具備如同原始人般堅韌的生存基礎，隨之而來的，家長之養育就會輕鬆而愉快。

另外，一家人一起吃飯。每天好好看着孩子的臉，用清晰柔和的聲音對孩子說話，也都是感官刺激。即使你別無選擇必須花很多時間在工作上，週末和假期也是這樣做的機會。

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【本文獲「媽媽寶寶」授權轉載，原文：日本兒科博士批過早學習，別把夢想寄託在孩子身上，五歲前只有「這件事」最重要】