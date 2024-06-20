婆媳｜奶奶總是大細超！兩公婆皆要上班 她被斥懶惰老公卻獲體諒
撰文：聯合新聞網
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婆媳問題往往會造成家庭失和，日前有位女網民表示，她跟老公做一樣的工作，但每次老爺奶奶提到她老公時，就會說「兒子上班很辛苦」，提到她反而會批評「媳婦很懶惰」，讓事主十分無奈。
一名女網友在Facebook「毒姑九賤婆媳討論區」發文表示，為甚麼她跟老公做一樣的工作，老爺奶奶提到老公時，就會說「兒子上班很辛苦，好累」，但提到她時就會批評「媳婦很懶惰，都不會幫忙婆家做事」，事主直言「我跟奶奶又沒有同住，婆家的家事關我甚麼事？」
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文章曝光後，有網民安慰：
・「奶奶的兒子就是寶，別人家的女兒是草，就像男人永遠只會說自己媽媽很辛苦，然後別人家的媽媽都不辛苦」
・「奶奶的認知是媳婦做事剛好，免錢傭人的概念」
・「因為媳婦不是他們親生的」
・「婆家都認為他們兒子最辛苦，兒子工作辛苦、放假也辛苦，所以心裏就認為媳婦就是活該做到死」
・「我在婆家多做只會被批評，乾脆甚麼都不做，讓他們連批評的機會都沒有」
・「我老公連呼吸，公婆都會覺得他辛苦」
也有網民建議她：
・「千萬不要幫忙婆家做家事，妳去做老公也不會感謝的」
・「應該要請老公幫忙講話」
・「妳可以把『不辛苦』的工作分給老公做，反正老爺奶奶都認為妳做的工作不辛苦了，妳・就別一直做吧」
・「問妳老公啊，或請老公處理」
・「直接拒絕跟婆家往來」
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