個人衛生｜毛巾、浴巾多久換一次？防變臭、無異味要靠這4招

毛巾用了一段時間，默默飄出臭味的狀況，相信許多人都曾遇到；而且，有時明明毛巾才剛換、剛洗沒多久，很快就又飄出異味，令人困擾不已。

文：張雅惠 資料查核：Hello醫師



究竟毛巾為什麼會有臭味？如何避免毛巾、浴巾發臭？毛巾、浴巾多久要換一次？《Hello醫師》為您一次解答！

為什麼毛巾、浴巾飄出臭味？4重點毛巾、浴巾不變臭（按圖）

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根據美國皮膚科學會（AAD）的資料，人體的每吋肌膚都有約1900萬個皮膚細胞、650個汗腺，當人用毛巾或浴巾擦拭身體時，死掉的皮膚細胞、汗水及油脂，都會停留在毛巾上；日復一日累積下來，加上浴室潮濕溫暖的環境，毛巾就會成為細菌的溫床，隨著細菌、黴菌及病毒在上大量生長，漸漸就會開始飄出異味。

毛巾、浴巾臭掉就停用 最好也別共用

當毛巾、浴巾臭掉，意味著上面已存有大量的細菌和黴菌，例如大腸桿菌、金黃色葡萄球菌及念珠菌等；此時若繼續使用，很容易導致濕疹、癬（香港腳、灰指甲）等皮膚疾病，尤其是皮膚敏感、有皮膚病病史，或已有皮膚疾病者。

共用毛巾、浴巾也易於將細菌、病毒，甚至寄生蟲傳染他人，或遭他人傳染；因此，家中最好每個人都有各自的毛巾、浴巾；針對已有皮膚病或好發皮膚病的部位，例如私密處或腳底，則建議準備另外一條毛巾，避免染病或病情擴散。

8個日常生活以為的「健康習慣」（按圖了解👇👇👇）

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毛巾、浴巾多久換一次？

- 建議每周至少清洗1次毛巾、浴巾

- 建議每2~3個月就更換一條新毛巾；浴巾的更換頻率，取決於材質和清洗方式，建議可抓6個月到1年更換一條浴巾。

- 若您符合以下使用情境，建議每次用完毛巾、浴巾，都應立即清洗、晾乾：

1. 使用毛巾擦拭體液，例如分泌液、尿液或血液。

2. 使用毛巾擦拭大量汗水，例如帶去健身房的運動毛巾。

3. 擦拭部位患有具傳染性的皮膚疾病。



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4重點跟著做，毛巾、浴巾不變臭

1. 使用完毛巾、浴巾後，將它們掛在通風良好處，完整攤開晾乾。

2. 若毛巾習慣掛在浴室內，確保浴室通風透氣、排濕功能良好。

3. 定期清洗及更換毛巾，若毛巾清洗後仍容易有異味，馬上丟棄換新。

4. 若皮膚的油脂分泌較旺盛，或經常使用毛巾擦拭汗水，建議增加清洗及更換的頻率。

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【本文獲「Hello醫師」授權轉載，原文：毛巾、浴巾多久換一次？毛巾臭掉原因說明，不臭就靠這4招！】

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