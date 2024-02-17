家居｜有了小孩後屋企再沒整齊過？亂或為天意　但一事卻不能接受

很多媽媽，特別是家有小寶寶的媽媽，家裡真的一團亂，亂到自己都好煩，但又沒有時間一直整理，而且，妳真的要把時間都花在家事，而錯過陪伴孩子的機會嗎？那麼，請先做好這件事就好，其他的就都先放下吧！



對於一些父母來說，保持房屋清潔的焦慮可能會使人疲憊，特別是媽媽。許多媽媽為了要維持居家整潔，感覺到沉重壓力。《社會學方法與研究雜誌》(Journal of Sociological Methods & Research) 2019 年 5 月的一項研究發現，人們確實會根據家庭的清潔程度來評判女性，但對男性則不然。

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有孩子後，家裡永遠沒辦法整理好

有了孩子以後，家裡凌亂是很正常的，但實在有太多媽媽們，因為看到混亂的環境，又無力花多時間清理，因此感到情緒低落。媽媽們不斷承受的保持房屋整潔的壓力，即使在伴侶之間分工相當的家庭中，人們在討論家中清潔度時，還是較常把眼光放在女性身上。

社群媒體裡，那些美美的居家環境

而在社交媒體盛行的今日，這樣的情況又很明顯，因為我們很容易拿其他人美到不行的家來比較，「看起來東西好少！」「收納好棒！」你可曾懷疑，在一個有孩子的家庭中，怎麼可能維持得如此整潔？還是，你覺得這是有可能的，絕對有辦法做到。

為了弄髒什麼而大發雷霆

很多媽媽壓力大到很容易發脾氣，對孩子可能弄髒家裡的行為顯得很不耐煩，規定東規定西，那些東西不能玩不能碰，甚至為此對孩子失控大吼。如果你只是因為另一半或孩子撒了麵包屑、餅乾屑就對他們大發雷霆，那麼是時候問問自己，妳的這種壓力是從何而來，以及如何減輕壓力了。

特別是家有小寶寶的媽媽，你家的盤子可能散落在水槽裡，很久都沒洗；洗好的衣服，不是還沒收，就是收了先推在一旁，如今已成為一座小山。在已經很凌亂的房間裡，寶寶還吐奶弄髒了床單。

「髒」和「亂」不同，先處理髒

是時候放下了！只做最大限度該做的事。首先，妳要認清，「髒」和「亂」是不同的事，髒會危害健康，但亂則不會。所以，當你沒有足夠時間好好整理，最重要的就是清理垃圾，整理那些可能導致細菌滋生的東西，任何會產生難聞氣味的東西，其他的，妳可以暫時先拋到一旁。

別再去看那些展示美美的家了，最近美國有一位媽媽很受到網友注目，Emily Jeanne毫不顧忌分享她育兒生活家中一片凌亂，影片標註NormalizeBeingNormal，這鼓勵了許多媽媽們放下整理的壓力，不要害怕展示妳真實居家環境有多凌亂，因為要兼顧工作、孩子、居家整潔，真的是一項艱鉅的工作。

時間應該用來陪伴孩子

很多媽媽會說，不希望孩子生活在一個一團亂家中，想為孩子樹立好的榜樣。但孩子住在凌亂的家裡，他們會注意到或介意嗎？其實這取決於父母對雜亂的重視程度，在某種程度上，孩子們不在乎雜亂無章，覺得有點亂是正常的。

妳可以盡最大努力為孩子整理，但總會有更多的混亂，所以當妳因為無法好好整理而產生沮喪情緒時，妳需要放鬆，別給自己太大的壓力。更重要的是，別因此放棄了可以和孩子好好相處的時間。

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【本文獲「媽媽寶寶」授權轉載，原文：家裡一團亂，好煩！有孩子後，家裡永遠沒辦法整理好，請放下，做好這件事就好】