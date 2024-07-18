冷氣病｜吹冷氣致氣血運行不暢引發頭痛 中醫教熱敷三穴位助驅寒

撰文：江燿良
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回家第一件事——馬上開冷氣！端午過後，綿綿細雨終於停下，惟陽光下高溫難熬，幸好現代生活中有可愛的冷氣機，其廣泛應用也給我們帶來了很多便利，譬如恆溫安睡、保持乾爽濕度等。但長期使用冷氣也可能導致一些健康問題，俗稱「冷氣病」。那麼中醫是如何看待和治療冷氣病的呢？（本文作者：博愛醫院林之蘭中醫師）

「冷氣病」主要是由於非時之氣、寒邪侵襲人體引起的。寒邪與人體衛氣抗衡，過冷時也影響肺部宗氣（肺的呼吸功能、升降及出入）的運行，常見鼻敏感發作，譬如鼻塞、咽部瘙癢、眼鼻水出等傷風症狀。寒凝而氣血運行不暢，也會引發頭痛。長期在冷氣房中工作，因與「常氣」不同，人體與大自然不能相合，故出現陰陽失衡的表現，譬如倦怠多欲寐、怕冷、容易感冒等表現。

針對以上問題，中醫的治療方法是標本兼治療。一方面減少停留在冷氣房，或調高室內溫度。當然，受熱浪影響時要合理避暑，開冷氣降溫來保護健康。另一方面，若出現風寒感冒：怕冷、頭痛、身痛、鼻塞、流清涕、痰液稀白、甚至「項背強几几」時，可用常見成藥葛根湯祛除太陽經的寒邪，也可以簡單使用桂枝、生薑湯等藥物去風散寒。

除了內服中藥，也可以外敷暖包，簡單可用市面上經期少腹部的暖貼，也可用艾絨、肉桂自製，敷在以下三個穴位:

1. 位於腰部——膀胱經的腎俞穴：益腎氣、利腰脊、聰耳目，俗稱「增強免疫力」。

2. 位於頸部——膽經的風池穴：祛風，解表，清頭目、緩解頭痛等症狀。

3. 位於小腿內側——脾經的三陰交穴： 能補脾助運、祛經絡風濕故能改善乏力倦怠感。

這些穴位熱敷可以增強體內陽氣，緩解風寒症狀。

同時，對於小朋友來說，中醫角度的預防建議同樣適用：要注意控制冷氣使用時間，配合適當的調理、補益驅寒。比如臨睡前可以給孩子外敷暖包，幫助增強體質。減少喝凍飲、吃雪糕等，淋雨吹風後用薑茶、閒時用些溫性調理，譬如桂圓南棗，適量加入薑母紅糖（切忌過用，始終時在炎夏）。這些都有助於增強孩子抵禦冷氣寒邪的能力，預防「冷氣病」的發生。

如有任何疑問，請向註冊中醫師查詢。

博愛醫院林之蘭中醫師
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