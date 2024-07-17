荔枝病｜吃荔枝要適量 避免出現嚴重低血糖反應和突發性腦病發作

根據廣東省疾病預防控制中心的資料，在中國也時有發生一些奇特的案例——就是孩子們在空腹的情況下食用荔枝後出現昏迷甚至死亡的情況，這種情況被民間稱為「荔枝病」。實際上，早在 60 年代，廣東省高州縣就已經記錄過荔枝中毒的案例，此後也有許多相關文獻對荔枝病的發生進行過報導和分析。（本文作者：博愛醫院林之蘭中醫師）



而根據歷史材料、文獻資料和近期報道，導致吃荔枝致死的關鍵因素有三個條件:

1.空腹狀態下大量食用荔枝

2.食用的是未成熟的荔枝

3.出現嚴重的低血糖反應和突發性腦病發作

低血糖是「荔枝病」最主要的病理原因，迅速糾正低血糖是搶救患者的關鍵。由於發病急劇，及時診斷和治療非常重要。在2017的印度文獻 中提及，荔枝中含有降低血糖的 hypoglycin A 等複合物，這些成份抑制了正常的代謝過程，並加重了夜間空腹期的低血糖。

所以，荔枝對人體血糖代謝的「雙刃劍」影響： 一方面可以短期內刺激胰島素高分泌，降低血糖，另一方面也給身體系統帶來了巨大代謝負擔。這種反覆的血糖劇烈波動，特別是對糖尿病等代謝疾病患者來說無疑是一大隱患，而兒童的生理機能尚未完全發育成熟，相對成人無法很好地應對急劇的血糖波動。所以，在空腹情況下大量進食高糖水果，更有可能出現頭暈、惡心等症狀。

說完恐怖的致命「荔枝病」，讓中醫姐姐分享一些簡單的解決「荔枝上火」小知識，來緩和一下氣氛吧！

過量服用茘枝後，容易出現口乾舌燥、心煩意亂、易怒等症狀，這是因為茘枝味甘酸性溫，過量攝入後會導致人體「內熱」上升所致，故陰虛火旺者慎服。 《綱目》中提到荔枝「鮮者食多，即齦腫口痛，或衄血。病齒匿及火病人尤忌之。」 其實荔枝在夏天適當服用，能生津、益脾肝精血。《玉楸藥解》提到荔枝功與龍眼相同，「但血熱宜龍眼，血寒宜荔枝」。而且乾品味道雖不如鮮者，但「氣質和平，補益無損，不至助火生熱，則大勝鮮者」。