教養｜餐廳滿是小孩！事主以為耳朵今餐要受罪　結果竟卻出人意表

台灣新竹是不少科技新貴聚集的地區，居民的平均收入也相對較高，不過收入和小孩教養表現是否呈現正比？一位網友踏入新竹早餐店用餐時，發現店內有多達10位幼童，本以為這頓早餐注定要在孩子們的吵鬧聲中享用，未料他們卻乖巧的坐着、安靜用餐，連小小孩也沒有哭鬧，讓他驚訝直呼：「新竹小小孩怎麼那麼乖啊」。



事主發現幾乎每一桌都有小孩，不過店裏並沒有孩子們吵鬧的聲音，令他十分意外。（Canva）

一位網友在PTT上發文，表示自己到早餐店用餐，一進門就發現幾乎每一桌都有小孩，大部都是需要坐用餐椅的小朋友，年紀再大一些的孩子，看起來也只有3、4歲，不過和想像中不同，店裏並沒有孩子們吵鬧的聲音，令他十分意外。

事主指出，其中一組客人是一位爸爸帶着看似未滿1歲的女兒，當爸爸到櫃檯點餐時，女兒竟然不吵不鬧，坐在用餐椅上靜靜的等他回到座位，吃飯時沒有鬧脾氣。至於另一組家庭，是一位爸爸帶着三個孩子，和上一組的幼兒相比年紀稍大，但在等待餐點的過程依舊乖巧，事主猜測，或許是因為爸爸放影片給他們配飯，孩子們便安靜坐在位子上、吃着早餐。

根據他的觀察，店內的成人大概有12到15位，光小孩就有10位，不過店內完全沒有吵鬧的聲音，也讓他忍不住驚呼：

・「這水準是不是很高啊」

・「新竹小小孩怎麼那麼乖啊」



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貼文曝光後，網友們紛紛議論，表示孩子們的言行舉止和家教、環境有關：

・「一是基因問題，二是養育問題」

・「看有沒有在教啊」

・「情緒穩定的家長」

・「現在都平板養小孩，要多乖有多乖」

・「可能新竹小孩幼兒園學微積分，量子力學」

・「沒家教的都覺得小孩吵很正常」



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