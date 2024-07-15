冷氣機慳電｜離開房間多久才應關掉？冷氣機「選這款」電費不暴增

酷熱天氣下，不少人常開冷氣，少不免增加耗電量，台灣電力公司的一大招有助省電省錢。



炎炎夏日，許多人會打開冷氣來消暑，但究竟是「一直開着」還是「開開關關」更耗電呢？一名網民近期分享，男友經常在出門前不將冷氣機關閉，她提醒男友後，男友態度不佳，讓她覺得很困擾並疑惑，「一整天開冷氣是不是很浪費？隨手關掉真的不是好習慣嗎？」貼文一出隨即引發熱議。

一名網友在PTT發文分享，她平時早上就會出門上班，而男友身為接案工程師，能自由選擇工作地點。不過她下班回家後，常常發現男友不在家，冷氣卻沒關的情況，因此覺得非常不滿，男友卻回答「又沒差」，認為冷氣「開開關關」比「一直關」更加耗電。而事主也上網找到一直開冷氣導致一個月電費高昂的案例，男友還是不置可否，讓她無奈發文提問，「到底一整天開冷氣是不是很浪費？隨手關掉真的不是好習慣嗎？家裏只有貓咪開着會太浪費吧！」

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針對此問題，網友紛紛回應：

．「開開關關反而讓冷氣一直重新製冷，很耗電」

．「如果離開超過2小時，還是要關冷氣機，以內不會關」

．「本來就不能開開關關，我家夏天都三四個月沒在關的」

．「變頻就好像汽車不熄火怠速一樣阿！其實冷氣應該要跟家用儲能系統並聯，離峰先存電池然後先用電池電不行才開機運轉順便補電」

．「變頻溫度到就停止運轉了，除非你們有冷氣外洩門沒關之類的，才會讓冷氣一直運轉，不然開一整天是沒有關係，不然就是看電費有沒有實際增加」



事實上，日媒《文春online》曾報道，若家中冷氣沒有感應功能，且只是短暫離開10分鐘，建議不要關機反而更省電，因為冷氣剛啟動運轉的時候最耗電，如果頻繁開關就會浪費更多電。冷氣大廠大金工業實測發現，除非離開超過30分鐘，否則持續讓冷氣運轉才是最節電的做法。

台電也曾說明，家庭夏天用電最多的是冷氣，建議改用變頻冷氣。傳統定頻冷氣的運作模式為，當室內溫度降到設定溫度時，定頻的壓縮機會停止，當室內溫度上升又再次運轉，而變頻則改以較低頻運轉，減少開關壓縮機的次數來省電，另外，冷氣溫度最好設定26至28度，每調高1度就可省電6%。

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【本文經《風傳媒》授權轉載，原文：離開房間多久要關冷氣？日本大廠曝「沒超過這時間別關」，台電1招吹整晚電費不暴增】