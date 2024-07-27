慳電｜網民分析定頻、變頻冷氣機特性！開2小時就熄不一定更慳電

酷暑來襲，台灣中央氣象署早前表示，各地悶熱且氣溫相當高，要慎防熱傷害。另一方面，濕熱的天氣不少人已經開始吹起冷氣，而有網民好奇，「有人睡覺開冷氣吹一整晚不關嗎」？貼文引發討論，一票內行分享省電經驗。



有網民表示，他通常會把冷氣機定時兩、三個小時，房間涼了或睡着就關掉。（Canva）

事主早前在PTT表示，現在天氣開始熱了，睡覺一定必開冷氣，但通常會定時兩、三個小時，房間涼了或睡着就關掉，一方面節約能源也為省錢，重要是不浪費電。他好奇，有人冷氣開一整晚不關的嗎？

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不少網民留言表示：

．「沒關過冷氣」

．「最近連傍晚都開，不然我要死了」

．「孩子沒辦法睡好，整晚都得開」

．「這種天氣不開冷氣能睡嗎」

．「被熱醒很不划算」

．「沒吹冷氣就是省下的電費拿去治療濕疹」



另有網民指出：

．「睡覺要設睡眠模式」

．「你家沒買變頻冷氣嗎」

．「變頻的開一整天也不會怎樣好嗎」

．「變頻的不用，而且重覆開關還比你吹一整晚耗電」

．「換台變頻節能的吧，恆溫舒服不用關」



事實上，台電曾解釋，傳統定頻冷氣就是室內溫度將到設定溫度，定頻壓縮機會停止直到溫度上升後再運轉，而變頻冷氣是低頻運轉，減少壓所機開關次數。另對冷氣若需求較低，或只在睡前開啟、待室溫降低就關閉，定頻冷氣或許就符合需求；如需長時間用冷氣，改用變頻冷氣省電確實更有感。

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