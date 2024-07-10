冷氣機｜酷熱難耐「較低幾度」才夠涼？行內人稱這想法其實錯誤
撰文：中天新聞網
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熱浪近日在多處地區肆虐，於酷熱天氣下冷氣機成為必備品，冷氣度數更成網絡熱話。
最近的連日高溫，讓人連外出都需要勇氣。又逢電費高漲，在室內的時候冷氣到底應該「開幾度」才好，也成為一門新課題。
其實，台灣再生能源推動聯盟曾在2023年宣導，許多國家開始實行節能減碳的政策，包括控制室內使用冷氣的節電措施，如美國能源部推出「夏季室內溫度指南」的計劃，建議室內溫度控制在25°C-27°C之間、日本是28°C以下、加拿大建築節能標準則規定，公共建築室內溫度控制在22°C-24°C之間。
而針對這個議題，一名台灣網民在Ptt也發文發問，表示「之前看政府宣導，冷氣溫度設定在26°C最好，可是前幾天開始又悶又熱，小弟弟我一狠心把溫度設定成20°C，發現好涼爽！蓋着棉被睡覺早上起來被冷醒的感覺真好，所以有人冷氣真的開26度的嗎？」
對此，留言有行家指出，其實冷氣開幾度並不是重點，而是要看它的「冷房效果」，考慮到冷氣的匹數和房間的大小，會對冷房的效果產生影響。
而行家也進一步表示：
「冷房效果很差的冷氣，溫度才需要開到很低。」
並且實際上應關心、測量的，是開冷氣之後「室內的溫度」。
也有網友認為：
．「冷氣不夠冷，不是太舊就是沒有清潔濾網」
．「28°C+風扇，很冷了吧！」
．「開27度就冷的要命了，睡覺還要蓋棉被。」
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