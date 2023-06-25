雪櫃收納｜別當它是衣櫃有位就塞！堅守一原則　保證衛生不浪費

雪櫃儲存食物的功能，如同古代糧倉，也因此不少老一輩的人將其視為「財庫」，認為要塞好塞滿才行，導致它永遠都是爆滿的狀態，還常被笑稱是「嫲嫲的雪櫃」；然而，堆滿陳年老物的雪櫃，不只會「漏財」，還會影響健康，台灣「無毒教母」譚敦慈指出，關於雪櫃收納，其實只要掌握一個原則就夠了！



許多人以為，只要把食物放進雪櫃就一勞永逸，不會壞也不會臭酸，拿出來熱過一樣可以吃，導致雪櫃變成一個「食物黑洞」，仿佛深不見底，積滿了各種食物、食材、調味料；對此，譚敦慈在電視節目《健康2.0》上強調，「雪櫃沒有殺菌的功能，只是減緩細菌生長！」食物長久放在雪櫃內依然會長黴菌。

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更可怕的是，如果你從來不整理雪櫃，它不只會變成「食物黑洞」，更還很可能變成「金錢黑洞」，譚敦慈引述日本研究指出，「雪櫃塞得越滿會越貧窮！」主因在於，平常採買很容易買到相同的調味料，用了一半就亂塞雪櫃，下次要用時找不到又重複購買，因此惡性循環下，錢就這樣一直花出去；再者，常常處於爆滿狀態，反而會讓雪櫃為了維持低溫而過度運轉，導致更加耗電的情況發生。

關於雪櫃如何收納，譚敦慈只有一個原則，那就是「一目瞭然」。倘若雪櫃塞得太滿，無法「一目瞭然」，食材就容易被遺忘，可能過期了還未察覺。

譚敦慈建議，想要做好收納，最好的方式「就是買一個有手把的收納盒，將所有醬料放在一起，出門前拉出來看一眼，就能知道還需不需要購買，」以免白花不必要的消費；至於生鮮蔬果的採買，盡量買1～2周內可以消化完的量最好，不宜一次買太多。一來可以吃到新鮮的食材，二來也減少雪櫃的囤放空間。

而乾貨類的食材，如小魚乾、蝦米、香料、豆類等，譚敦慈指出，可以用真空密封袋逐項分類裝袋放入冷凍櫃。

雪櫃不能放滿，維持最多七分滿的原則，否則冷空氣無法循環，就會出現總覺雪櫃不夠冷的狀況。 譚敦慈

雪櫃「1處」最容易發霉 譚敦慈：打掃盡量10分鐘內完成

譚敦慈表示，雪櫃門的「膠條」相當容易發霉，一定要特別注意，如果發現膠條退化也務必要更換，才不會影響雪櫃的冷藏效果。

雪櫃是否也要定期清潔？譚敦慈建議，建議用濕抹布擦拭雪櫃內部及細縫處，避免髒污及灰塵堆積，每周至少一次，「且不論是雪櫃的冷藏區或是冷凍區，都要從高到低、從裏到外清潔，打掃雪櫃箱的時間一次不要超過10分鐘，避免影響壓縮機。」

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