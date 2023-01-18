年廿八大掃除孩子有責　近藤麻理惠教4大步驟助孩子養成收納習慣

年廿八洗邋遢，每年年尾都是家長大為苦惱的日子，除了要清潔家居為過年做好準備，更要一邊追著孩子跑，為他們收拾散落全屋的物品。其實孩子也有責任維持家居的整潔，家長可以參考日本收納達人近藤麻理惠分享的4大技巧，逐步引導孩子學習收納！



日本收納達人近藤麻理惠曾推出著作《怦然心動的人生整理魔法》，這本著作在全世界售出逾百萬本，紅遍海外。她於2015年被美國權威雜誌《TIME》選為「全球百大影響力人物」之一，實力毋庸置疑。影視平台Netflix更為她打造了實境節目《怦然心動的人生整理魔法》及《再次怦然心動：麻理惠的社區整理魔法》。近藤麻理惠會在節目中為不同家庭傳授她的整理心法，讓大眾了解到整理家居的同時也是在重新審視自己的人生。

4大步驟助孩子養成收納習慣

近藤麻理惠與丈夫育有兩名女兒和一名兒子，雖然家中有多位小孩，有不少玩具和日常品，但她仍能保持家居整潔。她曾分享4個引導孩子收納的技巧，只要孩子養成收拾玩具的習慣，家長自然就少了煩惱，不用再經常為孩子「執手尾」。

1. 邊整理邊描述

家長可在整理時，持續向孩子解釋自己的每個動作，讓他們從中學習，同時能讓孩子知道，整理是保持舒適家居環境的重要一環。如果他們看見父母經常面露微笑地收拾，自然會對「收拾」留下良好印象。

2. 讓整理變得有趣好玩

家長可以用不同方法讓整理變得有趣好玩，讓孩子知道整理和玩耍可以是共存的。當孩子有一歲大，開始懂得走路後，家長可鼓勵他們在玩耍後收拾好玩具。

3. 為所有東西提供一個「家」

孩子的物品總是不斷增多，很快就佈滿整間屋。家長可以為孩子的各種物品規劃固定位置，讓他們知道每件玩具應放在哪裡。久而久之孩子自然會懂得物歸原位，收拾好自己的玩具以及其他物品。

4. 尊重自己訂立的空間限制

孩子的物品有固定擺放位置後，家長也許會覺得家中能存放孩子的新玩具，或者是各種日用品如濕紙巾、尿片等的空間有限。不過即使如此，家長也要遵守自己訂立的空間限制，因為這是防止他們的物品佔據其他空間的關鍵。

近藤麻理惠提醒家長不宜過於嚴苛，即使孩子未能做到以上事項，也應該用寬容的心態面對，因為良好的親子關係比整潔的家居更為重要。

她表示孩子有時也未必會乖乖整理，但她不會因此沮喪，也不會一天到黑追著他們跑，一直為他們收拾東西。她會等到孩子睡著後，然後才一次過收拾乾淨。整個收拾過程很快，大約只需10分鐘，因為她一早已為所有物品規劃固定的擺放位置，收拾時就更方便快捷。

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