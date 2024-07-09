泊好車卻不回家？事主不解男人心態　網民分享心聲嘆：結了婚便懂

走進婚姻後，過往情侶間的浪漫激情逐漸被柴米油鹽給淹沒，尤其對男人來說，婚後還得扛起養家的重責大任，想要一個「喘口氣的空間」，彷彿成了奢侈。近來就有一名網民好奇，為甚麼很多男人下班回家後，都要先在車子裏待上一陣子，質疑「難道車上比家裏舒服嗎？」問題拋出後掀起熱議，更釣出許多男人感嘆「結了婚才會懂」。



對男人來說，婚後還得扛起養家的重責大任，想要一個「喘口氣的空間」，彷彿成了奢侈。（Canva）

一名網民在PTT八卦板好奇發文問，表示身邊有許多男性，下班雖會直接回家，卻總在停完車後「在車裏待一陣子」，有時玩個手機，有時抽根煙，有時閉目養神一陣子，等到稍微舒坦了才甘願起身回家。這令他十分納悶，不解這些都是回家也可以做的事情，為何非得待在狹窄的車內，質疑「車上真的比家裏舒服嗎？」

貼文曝光後，引來許多已婚男性留言：

．「因為需要一個自己的時間空間」

．「享受僅存的自由時光」

．「因為家裏有另外一個老闆等着你回家上班」

．「不是下班回家就能輕鬆隨便休息，回家還要幫忙照顧小孩啊」



不少人也感嘆，這樣的情緒要等到男人結了婚才會懂：

．「想知道答案嗎？你結了婚你就會知道。」



事實上，類似話題每隔一段時間就會被翻出來討論一波，過去也曾有網友在Dcard上提出類似疑問，搖頭嘆「已婚男人最自在的地方是陽台、廁所和車子」，而當時就有一名人夫吐露真實心聲，「因為當你結婚後，你的人生就不是你的了。結婚生小孩後，回到家的話題會慢慢變成：小孩接了嗎？衣服洗了嗎？垃圾倒了嗎？包裹收了嗎？房貸繳了嗎？晚餐買了嗎？」

此外，接踵而來的經濟壓力、職場上的不順心，也很容易導致夫妻爭吵。此時車裏的獨處空間就是最好的「情緒避風港」，等到整理完心情後再回家面對老婆小孩。

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