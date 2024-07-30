巴黎奧運｜退役女飛人菲利克斯設立托兒所 當母親不是運動員終點

撰文：阿言
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【艾麗森菲利克斯（Allyson Felix）／美國】退役的38歲美國女子田徑名將艾麗森菲利克斯（Allyson Felix）多次在職業生涯中創下輝煌成績，她過去5次征戰奧運，共奪得7金3銀1銅。站上顛峰之際，33歲的她懷孕了，為求不引起哄動便隱瞞懷孕消息繼續練跑，更一度患上妊娠毒血症；懷孕使她面對代言費、贊助費判減。經歷重重，她希望大家明白「成為母親不是運動員的終點」，爭取於今屆奧運選手村設立托兒所，望健兒媽媽兼顧家庭和比賽，減輕育兒壓力。

現時38歲的 Allyson Felix 為退役美國女子田徑名將，早於18歲已奪下奧運銀牌，26歲前更取下4次奧運金牌、8次的世界冠軍，是目前擁有最多奧運獎牌的女子田徑運動員。她退役持續關愛社會，為弱小社群爭取權益，現時更擔任奧運托兒所計劃發起人之一，她希望所作一切都令大眾及女健兒明白「這意味著做母親並不是人生的終點。如果你在職業生涯中途選擇做母親，你仍然可以繼續擁有令人難以置信的表現。」

隱瞞懷孕消息堅持訓練 面對妊娠毒血症、代言贊助費削減

懷孕喜訊使人高興幸福，但她面對的卻是憂慮。在2018年，33歲的她懷孕了，作為運動新星、美國人的希望，生怕懷孕消息引起一連串影響。因此，孕期頭6個月，她決定隱瞞懷孕並堅持每天清晨起床進行訓練，後來因孕肚漸大而無法應付訓練，後來更要面對孕婦最擔心的妊娠毒血症。因情況危急而被迫進行緊急剖腹產，讓8個月大的女兒Camryn提前出生。此時，看著女兒於保溫箱中既心痛又自責。

緊急剖腹產後，她需要休養停賽。外界許多批評聲音頓時蜂擁而來，同時面對贊助品牌抽走70％的代言合約金，逼使她於家庭事業二擇其一。

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美國史上擁有最多奧運獎牌的人 懷孕復出後再奪獎牌

在2020東京奧運，她取下第 11 面奧運獎牌，超越美國田徑傳奇劉易斯（Carl Lewis）。經歷受傷、懷孕後，她復出後直接摘下奧運金牌。於2020年東奧，以母親身份回歸奧運，並在400公尺決賽刷新自己紀錄，同時以49.46秒的成績拿下銅牌；緊接在女子4x400公尺比賽中更拿下奧運金牌！「在這最後的賽季，我為所有女性而跑。」相信這是讓她戰勝這場退役之戰的信念。

經歷一切立志改變女性運動員處境
奧運增設托兒所望女健兒平衡家庭事業

菲利克斯先創立運動品牌「Saysh」，推出專為女性設計的運動鞋。當中最貼心的就是「懷孕退貨政策」，任何孕婦如果因為懷孕導致鞋碼變化，都可以免費換新鞋。

後來於2024巴黎奧運中擔任奧委會委員，建議在選手村設立托兒所，為參與奧運的母親們提供餵哺以及陪伴寶寶的地方，讓她們明白「成為母親不是運動員生涯的終點」。「奧運媽媽」於比賽期間，將獲得專屬的親子空間和育兒支援。設施有望為選手們提供幼嬰暫托服務，減輕運動員的壓力，讓她們兼顧家庭和比賽。同時，托兒所更會提供紙尿片、嬰兒濕巾等嬰幼兒用品，以及舒適的家庭親子活動空間。

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