巴黎奧運｜勒邦占士偷閒睇沙排 鏡頭前風騷起舞 阿女睇到眼都冤
撰文：TVBS新聞網
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2024巴黎奧運正如火如荼地進行中，不少參賽的運動員在閒暇之餘也會到其他項目觀賽，其中就包含帶領這次美國男籃的勒邦占士（LeBron James），他近日被拍到帶着妻女到現場欣賞女子沙灘排球的比賽，過程中占士一度忘情地對着鏡頭跳舞，讓一旁的女兒尷尬到摀臉崩潰。
《Bleacher Report》報道，占士日前帶領美國男籃在小組賽取得2連勝，他於8月1日被拍到與妻子莎凡娜（Savannah James）、女兒蘇莉（Zhuri）一同現身女子沙灘排球比賽，觀賞美國搭檔克勞斯（Taryn Kloth）和娜絲（Kristen Nuss）與中國的比賽。
隨着大球星蒞臨現場觀賽，轉播鏡頭也把握機會帶到這名當今籃壇的活傳奇，而占士心情似乎相當不錯、忘我地對着鏡頭熱舞，瞬間讓坐在一旁的女兒蘇莉尷尬到摀住臉，妻子莎凡娜則一派輕鬆地繼續滑手機。
年底將滿40歲的詹姆斯迄今為止仍是美國男籃的重要成員，2場比賽中場均繳出16.5分、7籃板和7助攻的成績，曾在2008北京奧運、2012倫敦奧運奪下金牌的他本次將尋求生涯第3面澳金牌。
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