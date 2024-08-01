巴黎奧運｜韓國女射擊運動員腰間掛大象公仔：象徵女兒的愛和支持
撰文：阿言
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【巴黎奧運2024 / 金藝智 / 獎牌 /射擊】韓國女子射擊運動員金藝智在巴黎奧運10米氣手槍項目中奪得銀牌。其帥氣畫面迅速在網絡上爆紅，連馬斯克（Elon Musk）也稱讚她具有動作電影明星的魅力。型格十足的她，腰間竟掛著一隻大象公仔，反差萌形象使她在網絡上迅速吸粉。
金藝智當天一身全黑造型出戰，冷酷外表、神情猶如電影中的殺手，不少網民都被她帥氣吸粉。從片段可見，她冷靜地瞄準、扣下板機，後續的認真表情查看射擊結果，連馬斯克（Elon Musk）也留言讚賞，「她應該去演動作電影!」
金藝智於射擊10米氣手槍項目奪下銀牌
在 2024 巴黎奧運會中，她憑著精準的命中率和冷靜表現，以 241.3 分奪得該項目的銀牌。成績僅次於同屬韓國、獲 243.2 分的 19 歲射擊女將吳藝真。她賽後表示「誰拿下金牌不重要，吳藝珍就像她的妹妹一樣，同時亦很自豪能夠為南韓貢獻」。而金藝智透露，預計在8月2日參加25公尺手槍預賽，3日進行決賽，而目標是金牌！
金藝智腰間吉祥物大象公仔「象徵女兒的支持」
金藝智參賽期間，一手持槍，一手則放在褲袋。不難發現她的腰間掛著一隻可愛的大象公仔，據韓國傳媒報導，這公仔是由女兒送贈，對她來說是「吉祥物」。金藝智亦表示，參戰奧運前已進入國家代表選手村準備，數月來只透過視訊跟女兒見面，而大象公仔就像女兒陪伴她一同參賽！而她每次比賽前也會隨身攜帶這公仔，象徵著女兒對她的愛和支持。這份柔情和反差萌讓她增添不少的人氣。
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