小雪節氣｜氣溫降低以防著涼 附養腎暖身養生要點＋7款小雪食療

二十四節氣中的第二十個節氣便是「小雪」，同時也是冬季第二個節氣，在每年的11月22日或23日踏入此節氣。節氣中的小雪可不代表天氣一定會下雪，而是代表此節氣期間的氣候特點——氣温逐漸降低，「降水」逐漸增多。氣象學裏，雨、雪、雹等從天而降的水汽凝結物都叫「降水」。所以在這個節氣裏，北方可見下雪，南方則雨水增多。

本文作者：博愛醫院李清鳳醫師



訂立節氣的發源地——中原地區格外看重這天能否下雪，諺語有云：「小雪雪滿天，來年是豐年；小雪不見雪，麥粒要乾瘪。」因為古時當小雪有降雪，基本就能說明今年的氣候正常，有利農作物的生長規律，預示着來年的豐收。

根據以上小雪節氣特點，我們在起居作息飲食衣著方面可以作出調整以順時養生：

防寒保暖

冬天是流感高峰季節，因入冬後天氣漸冷，晝夜溫差漸大，白天在外活動時最好有外套風褸隨身，或採用洋蔥式著法，適時增減衣服，以防著涼感冒。另外，雖然愛美之心人皆有之，但天寒地凍就盡量不要穿短褲短裙露臍裝，容易引起「老寒腿」、痛經等問題。

充足睡眠

《黄帝内經》有云：「冬三月，此謂閉藏......早卧晚起，必待日光」小雪養生的重點就是「藏」。動物要冬眠其實就是讓身體精氣不要過度消耗，以待來年有更好的狀態。而人也一樣，要好好休息，保持充足睡眠才能「養精蓄銳」。古文中特別提到「早睡晚起，必待日光」，其實等同「日出而作，日入而息」。而現代社會不可能做到天一黑便睡覺，至少白天工作的晚上11時前入睡，晚起並不是指睡到日上三竿，而是待日出東方才起床，以避五更天的冷風寒露。

飲食固精

冬天養生要養腎固精。黑色入腎，可以多食黑色或種子根莖類的食物如黑芝麻、核桃、腰果、山藥、芡實等。因應天冷可以進食高熱量食物如牛肉、羊肉等，但要適量，勿過度進補。

多曬太陽

由於白天時間愈來愈短，黑夜時間愈來愈長，乃陽氣潛藏，陰氣漸盛。天昏地暗，加上樹葉凋零、寒風瑟瑟，人的心情容易受到影響而傷感，尤其老人家和慢性長期病患者，因身體狀況每每容易抑鬱。所以要學會調整情緒，在天朗氣清的時候，多走動走動，曬曬太陽，以調情養志。

具體方法：

1、沐足暖身

如果平素怕冷、手腳冰凍，睡覺蓋被仍因四肢冰冷難以入眠的人，可睡前用暖水沐足15分鐘，可加一小茶匙鹽、幾片生薑、甚至花椒八角等等，扶助陽氣、行氣活血以驅寒，讓身體暖和起來。

2、耍八段錦

每天堅持早上起來耍八段錦，一共八個動作，很容易學會掌握，一套動作大概12分鐘左右，既可伸展筋骨，又可養氣益壽。當中「兩手攀足固腎腰」這一式尤能暢通膀胱經，有固腎壯腰的功效，適合過勞或久坐而腰痠背痛的人。

3、搓揉腰部

腰為腎之府，兩側腰肌是足太陽膀胱經所經過之處，有腎俞、氣海俞、關元俞等穴位，既能紓緩腰痠背痛，又能鼓動腎中陽氣，身體自暖。

（1）以雙手手掌覆蓋兩側腰肌，然後上下搓摩300次

（2）或兩手叉腰，兩拇指放在兩側腰肌痠痛點按揉300下

如有任何疑問，請向註冊中醫師查詢。

備註：

水汽凝結物乃天氣術語。

今年的氣候正常預示來年農作物豐收沒問題。

博愛醫院李清鳳醫師

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3款適合在小雪飲用的湯水

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