小雪24節氣｜天氣轉冷忽輕視 中醫推介7款食療助補肺益腎健脾和胃

小雪，為冬季第二個節氣，「寒未深而雪未大」，即降雨為雪，地寒未甚。此時陽氣上升、陰氣下降，所謂天地不通、陰陽不交，萬物隨之失去生機，天地閉塞而進入嚴冬。雖然香港未如北方降雪，但氣溫漸降、天氣轉冷，大家仍要注意季節的轉變。

本文作者：博愛醫院黃子欣中醫師



早睡晚起，避免著涼

冬三月，「早臥晚起，以待日光」。我們應按時而作，不要熬夜，保持充足睡眠之餘，需要時可適當補眠，以順應冬藏的原則。陽氣較弱者，尤其是患有心腦血管疾病的長者，應避免過早起床，盡量在太陽出來才起床或運動，避免因陽氣不足而受寒。早晚溫差大，戶外運動應在仍見到太陽時進行，配合伸展和緩的運動，汗出後應盡快更衣。平日亦要適當添衣御寒，特別注意頸部、足部保暖。

舒發情緒，心情舒暢

由於冬天多為陰冷無光，陰盛陽衰時天氣會導致情緒抑鬱、焦慮。宜自我調整心情，增加戶外活動以強健體魄，與人交流，轉換心情。亦可趁著午後陽光曬落時，享受日光浴，以升發陽氣，溫通經脈。若陽光欠奉時，可保持工作或家居環境光亮，或多聽音樂，減輕憂鬱感。另外飲食中酌加堅果類，如腰果、核桃、杏仁等，可以令大腦製造更多血清素而放鬆心情。

注意通風，泡腳按摩

白天室內要注意通風，開窗換氣，避免因氧氣不足而昏昏欲睡。晚上9時睡覺前可用溫熱鹽水泡腳，可紓鬱助眠。另外晨起、睡前可按摩湧泉穴及足心，手掌來回搓揉、按摩，，使足底部有輕微發熱感，最後用大拇指點按湧泉穴至酸脹感即可，再兩腳互換。足少陰腎經起於湧泉穴，位於腳底中間凹陷處，在足掌的前三分之一處，可補腎益氣，壯陽固腎，養血安神，益智明目。但孕婦、足部有外傷者、過飢過飽者都不宜進行按摩。閒時可多做十指交叉按摩，以增加血液循環，改善手腳冰冷。

飲食節制，恰當進補

天氣乾燥轉冷，身體會越趨向儲存能量。若大吃大喝、進食高熱量食物，則增加腸胃負擔。普遍認為冬天即要溫補，麻辣鍋、羊肉爐大行其道，結果吃畢大汗淋漓，損耗陽氣。火氣過盛，，出現口乾舌燥、口腔潰瘍、咽喉腫痛、面部冒痘、大便乾結等熱盛傷陰表現。另外過度進食補陽、補氣之品，如人參、鹿茸等，可致精氣外泄，冬不藏精，適得其反。應以「溫熱養陽、溫而不散、熱而不燥」為原則，溫補時加清潤食材，如羊肉白蘿蔔湯。冬天養腎，黑色主水，可多吃黑色食物以補益腎氣，如紫米、黑木耳、黑豆、黑芝麻、黑棗等。

中醫大推2款小雪推薦食療

1. 五色粥

材料：乾山藥30克 百合30克 去核紅棗30克 黑芝麻20克 綠豆20克 小米30克 紫米30克

功效：健脾和胃，補肺益腎

做法：

1. 將材料洗淨，浸泡兩小時。

2. 鍋中加入2升水，水滾後放入材料。

3, 中大火煮滾後，煲40-60分鐘至材料軟身，適量加入糖或鹽調味即可。

2. 蓮藕栗子排骨湯

材料：蓮藕200克 栗子10粒 核桃20克 排骨300克或腰果50克 陳皮1/3個

功效：健脾生津，補腎益氣

做法：

1. 排骨汆水後，將材料洗淨，蓮藕切塊。

2. 鍋中加2.5升水，水滾後放入材料。

3. 中大火煮滾，轉小火煲1.5小時，加入少許鹽調味即可。

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本文作者：博愛醫院黃子欣中醫師

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3款適合在小雪飲用的湯水

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