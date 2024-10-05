婚姻｜人夫愛上釣魚　妻子卻極力反對！網民：希望你的快樂來自她

釣魚是男人的浪漫，但過度沉迷釣魚難免會造成家裏人的反感。一名網友發文求助，稱自己釣魚半年，一周釣一次，然而妻子無論如何都反對他釣魚，讓他相當無奈，於是詢問網友該怎麼辦，對此，一名網友解答：「女人就是不希望男人如此簡單的獲得快樂，她希望你的快樂應該來自於她」。



釣魚是男人的浪漫，但過度沉迷釣魚難免會造成家裏人的反感。（Canva）

一名中國的男網友在百度貼吧《釣魚吧》發文，表示自己釣魚半年了，之前是早上5點到10點，後來改到晚上9點到凌晨2點，但近日妻子堅決不同意他釣魚，無論甚麼方法都試了，就是不同意。事主表示，他一周就釣一次，晚上釣第二天也不會有甚麼影響：「不懂她是甚麼心理，死活不同意」。

事主接着表示，他平時薪水都上繳，需要花費都是臨時申請，平時家務都會做，妻子有甚麼決定或想要做的事，他都會給予支持，但在釣魚這件事上她強烈反對，讓事主心裏有點委屈，於是發文求助。

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對此，一名網友分析了事主妻子的心理，提出可能的原因，「女人就是不希望男人如此簡單的獲得快樂，她希望你的快樂應該來自於她，她允許你快樂，你才能快樂」，並提出了解決方法：「建議是堅守底線，不要輕易答應放棄愛好，你就說，我不能放棄釣魚，並不是說釣魚比妳重要，而是男人需要有一個嗜好，否則我活着沒有意義」

事主同意網友的觀點，直接把網友原話告訴妻子，表達了「妥協不了」的想法，妻子仔細想了想，表示也不知道是不是那種心理，但最終還是同意事主繼續去釣魚了。事主表示，他決定不晚上釣魚了，因為可能晚上他不在，妻子沒有「安全感」，也十分感謝網友的解決方式，終於可以不帶壓力釣魚了：「等我給老哥們分享這個周末的魚獲，上周可是有兩條不到兩斤的鯉魚」。

此文一出，立刻引起網友熱議，紛紛表達祝賀，並勸事主還是要顧好家裏：

．「家裏的大魚你都沒餵飽」

．「找個固定釣友，應該是怕你一個人危險」

．「祝釣得開心」

．「這個結果挺好的」

．「這還可以，允許你去釣魚了」

．「想餵外面的魚就要先把家裡的魚餵飽了」



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【本文獲「聯合新聞網」授權轉載。】