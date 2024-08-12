冷氣機｜別先關窗才開冷氣！7大常見壞習慣 或令電費直線飆高
撰文：今周刊
出版：更新：
炎炎夏日來臨，不少人開冷氣降溫，同時又擔心電費會有暴增的問題。日本省錢達人丸山晴美整理出「7個常見的冷氣省電迷思」，並分享了正確的省電方法，幫助民眾更有效地節省電費。
若你也有以下的習慣，最好還是改掉它們吧！（按圖了解）
+14
1. 風量調弱
很多人誤以為將冷氣風量調弱可以省電，但實際情況正好相反，丸山晴美指出，風量調弱會延長降溫時間，反而更耗電。因此，她建議將風量設定為自動模式，這樣可以更有效地控制室溫，達到省電效果。
2. 罩子蓋住室外機
為了避免陽光直射，有些人會用罩子蓋住室外機，但這樣可能導致進風、出風口堵塞，增加空調運轉壓力，反而更耗電。丸山晴美建議，應保持室外機周圍通風良好，這樣更有助於節省電力。
3. 頻繁開關機
冷氣開機後，壓縮機會運轉直到室溫降到適宜，再保持低頻運轉，而頻繁開關冷氣會使壓縮機負載增加，增加耗電。
4. 出風口朝下
將出風口朝下可能導致室內溫度不均，只讓腿部感到涼爽，無法有效降低整體室溫，她建議，應該將出風口朝上，讓冷空氣自然下降，以達到更均勻的降溫效果。
5. 回家立刻關窗
開冷氣很多人回家後就是先關窗開冷氣，但這樣做會讓室內的熱空氣無法排出。正確的方法是先開窗通風，排出室內的熱空氣，再開冷氣，減少冷氣的運轉壓力，達到節能的效果。
6. 不常洗濾網
濾網積灰塵會影響空氣流通，增加耗電量，建議每兩周清洗一次濾網。
7. 經常使用抽濕模式
丸山晴美指出，最省電的模式是冷氣抽濕，其次是冷氣模式，最後才是抽濕模式。因此，在高溫潮濕的天氣下，應選擇冷氣抽濕或冷氣模式。
【延伸閱讀，更多家居電器建議】
+3
電風扇｜DC直流電風扇一原因比AC更寧靜省電 搭冷氣使用應這樣放
+7
家居環境｜家中沒對流窗 影響風水更有礙健康 網民推一法寶改善洗衫｜使用洗衣粉易堵塞洗衣槽？除轉用洗衣液外 還有一方法解決冷氣機｜開到半夜滴水漏水 事主大感無奈 網民教他自行處理方法慳電｜用冷氣機除濕較化算？專家「這樣說」 網民建議使用抽濕機冷氣機｜開啟「抽濕模式」與用抽濕機有分別？比較電費、時間就知
【本文經《風傳媒》授權轉載，原文：冷氣開幾度最省電？專家揭7大NG使用習慣多數人都做錯，電費不知不覺直線飆高】