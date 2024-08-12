冷氣機｜別先關窗才開冷氣！7大常見壞習慣　或令電費直線飆高

炎炎夏日來臨，不少人開冷氣降溫，同時又擔心電費會有暴增的問題。日本省錢達人丸山晴美整理出「7個常見的冷氣省電迷思」，並分享了正確的省電方法，幫助民眾更有效地節省電費。



若你也有以下的習慣，最好還是改掉它們吧！（按圖了解）

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1. 風量調弱

很多人誤以為將冷氣風量調弱可以省電，但實際情況正好相反，丸山晴美指出，風量調弱會延長降溫時間，反而更耗電。因此，她建議將風量設定為自動模式，這樣可以更有效地控制室溫，達到省電效果。

2. 罩子蓋住室外機

為了避免陽光直射，有些人會用罩子蓋住室外機，但這樣可能導致進風、出風口堵塞，增加空調運轉壓力，反而更耗電。丸山晴美建議，應保持室外機周圍通風良好，這樣更有助於節省電力。

3. 頻繁開關機

冷氣開機後，壓縮機會運轉直到室溫降到適宜，再保持低頻運轉，而頻繁開關冷氣會使壓縮機負載增加，增加耗電。

4. 出風口朝下

將出風口朝下可能導致室內溫度不均，只讓腿部感到涼爽，無法有效降低整體室溫，她建議，應該將出風口朝上，讓冷空氣自然下降，以達到更均勻的降溫效果。

5. 回家立刻關窗

開冷氣很多人回家後就是先關窗開冷氣，但這樣做會讓室內的熱空氣無法排出。正確的方法是先開窗通風，排出室內的熱空氣，再開冷氣，減少冷氣的運轉壓力，達到節能的效果。

6. 不常洗濾網

濾網積灰塵會影響空氣流通，增加耗電量，建議每兩周清洗一次濾網。

7. 經常使用抽濕模式

丸山晴美指出，最省電的模式是冷氣抽濕，其次是冷氣模式，最後才是抽濕模式。因此，在高溫潮濕的天氣下，應選擇冷氣抽濕或冷氣模式。

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【本文經《風傳媒》授權轉載，原文：冷氣開幾度最省電？專家揭7大NG使用習慣多數人都做錯，電費不知不覺直線飆高】