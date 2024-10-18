備孕｜過量進食這些食品或致不孕 營養師教8大營養素改善卵子健康

現代女性各個事業有成，導致晚婚又晚生，可能就錯過了卵子的黃金分水嶺。因此很多有危機意識的女生們都紛紛開始「凍卵」。那麼凍卵前的「養卵」該怎麼吃呢？營養師高敏敏教路打造高品質卵子，需補充8大營養素。

資料授權：高敏敏營養師



八大營養素助「養卵」

1.優質胺基酸

優質胺基酸能給卵泡好的原料才能排出健康好卵子，尤其精胺酸有助於血管擴張、增加血流量，確保血液將養分運送至卵巢，幫助卵泡發育成熟。

推薦的補充食物： 雞肉、魚肉、雞蛋、牛奶、黃豆及其製品等

2.維生素D

缺乏維生素D會影響卵巢功能、卵泡數量以及卵子品質。

推薦的補充食物：菇類、魚類、雞蛋

3.維他命E、Omega-3

補充維他命E、Omega-3有助促進循環、改善內膜厚度縮短日後懷孕成功需要的時間。

推薦的補充食物：植物油、堅果、藻油、魚油

4.輔酶Q10

進食富含輔酶Q10的食物，可提高卵子品質維持卵巢健康。

推薦的補充食物：大豆、橄欖油、牛肉、胡桃

5.肌醇（維生素B8）

肌醇（維生素B8）有助卵子發育成熟提高受精率也可提升胚胎品質。

推薦的補充食物：二玉米、燕麥、高麗菜

6.葉酸（維生秦B9）

葉酸（維生秦B9） 有助於卵泡成熟也能幫助後續受精卵、胎兒神經系統發育。

推薦的補充食物：深綠色蔬菜、柑橘類、全穀雜糧

7.鋅

鋅可幫助調節細胞生長的重要營養

推薦的補充食物：生蠔、牡蠣、紅蟳、南瓜籽、牛板腱肉

8.植物性雌激素

植物性雌激素可減緩老化及發炎反應 增加取卵數量

推薦的補充食物：豆漿、山藥、板豆腐、毛豆、黑豆

最後提醒避免進食加工品、反式脂肪、精緻糖甜點手搖飲、及過量飲酒，這些食物會增加荷爾蒙混亂的機會。很多人認為，自己沒有很胖吃這些食物應該沒關係，但其實曾經臨床上就有一位高挑且身材偏瘦的女患者，但體脂肪卻超過37點接近40，超出正常範圍應該在30點以下，因此患有不孕困擾及荷爾蒙失調問題。

成熟卵子從形成到順利排出大約90天左右，可在預計凍卵前的三個月開始調理身體加穩定作息不熬夜，除了提升卵子品質對於後續成功機率也能提升！

《以上資料獲營養師高敏敏授權》

凍卵前營養素（圖片授權：營養師高敏敏）