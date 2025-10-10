流感｜共250間學校爆發 營養師分享抗流感營養素 提醒睡眠重要性

流感｜2025/26年度季節性流感疫苗接種計劃於9月25日展開，醫務衞生局日前（8日）公佈數據，九月開學後累計250間學校爆發流感，共9名小童需入院治療。營養師高敏敏整理出「8個抗流感營養素」，提醒各位家長在流感爆發除了需勤洗手、戴口罩，同時需要適當補充日常飲食的營養。



醫務衞生局局長盧寵茂日前（8日）現身立法會接種疫苗活動，指出九月開學後累計250間學校爆發流感，9名小童需入院治療。而2025/26年度季節性流感疫苗接種計劃已於9月25日展開，截止目前流感疫苗接種量已達33萬劑，較去年同期增長9.4%，當局呼籲市民盡早接種疫苗，保障健康之餘同時為冬季流感季節做好準備。

8大抗流感營養素 讓身體維持最佳防護力

隨著近日流感爆發，台灣營養師高敏敏提醒，除了需依靠勤洗手、戴口罩防疫外，日常飲食的營養補充同樣是守住健康底線的關鍵。她更整合出「8個抗流感營養素」，幫助大家從飲食中強化保護力、減少被病毒擊倒的機率。

維生素C：多吃新鮮水果

維生素C能使體內對抗病菌的免疫細胞活躍度增加、提振免疫系統以及有助縮短病程。不過，值得留意的是由於維生素C是水溶性的維生素，容易流失、身體不會自動合成、因此需要透過每天攝取補充。

建議每天最少吃兩份新鮮水果來補足，攝取約100mg的維生素C即可，如：一顆芭樂、一顆柳丁、10顆草莓、兩粒奇異果。

維他命B1、B2、B3：吃穀類、豆製品、燕麥

維他命B不足可能導致免疫系統減弱、淋巴球減少。維生素B1又稱精神性維生素，它能維持神經正常、避免憂鬱、焦慮及幫助提升活力，也能促進碳水化合物代謝、消除疲勞，並有助於控制體重。

維生素B2又稱能量代謝維生素，可以幫助延緩老化、協助代謝鐵質，也能協助醣類、蛋白質、脂肪的氧化分解。同時對於皮膚、粘膜、毛髮健康很重要，能改善痘痘、破嘴等肌膚問題。如果長期缺乏維生素B2就容易出現認知功能下降、憂鬱等症狀。

維生素B3則稱為菸鹼酸，主要作用就是提供細胞正常運作的能量，是啟動全身50多處不同代謝路徑所需「輔酶」的合成原料，缺乏時就有可能引發憂鬱、焦慮、躁鬱、知覺失調症等問題。

維他命E：每天吃一小把堅果

維他命E有助強化免疫系統、減少感染風險，也建議平時使用含有維生素E的植物油，去烹調含硒的新鮮食物，以增加保護力。

維生素D：吃菇類、喝乳製品、曬太陽

維生素D能活化體內免疫系統，當體內維生素D濃度高，就能降低感染機率。建議可以多補充蕈菇類、雞蛋，也可以多去戶外曬曬太陽。

多酚類：多吃莓果

像是藍莓、紅莓等的水果可助抗氧化、清除自由基以及調節免疫系統，讓人體能以正確步驟對抗流感，除了莓果之外，很多水果及蔬菜中也都含有多酚類。

β-胡蘿蔔素：吃黃紅食物

維生素A及β-胡蘿蔔素是守護黏膜健康的根本，加上含β胡蘿蔔素食物用油加熱烹調可增加吸收，能幫助黏膜修復，減少病原菌進入體內機率。尤其橘紅色蔬果包括：紅蘿蔔、黃黃甜椒、番茄。

其中的β-胡蘿蔔素能維護眼睛、鼻子、口腔、肺及胃腸道各處的黏膜健康，以鞏固第一道防線，阻止細菌及病毒入侵身體。

建議一天要吃2至3碗各色蔬菜、2至3顆拳頭大小的不同種水果，其中富含的維生素、礦物質、植化素也都跟免疫功能息息相關。

鋅／硒：吃海鮮、蛋、堅果

鋅和硒能讓T細胞及自然殺手細胞發育成熟抵禦外來病菌。鋅能幫助細胞修護與黏膜完整 也能縮短感冒病程、減少症狀。而「硒」則是體內強力的抗氧化守護者，能協助清除自由基、保護細胞膜及避免發炎反應，還能增強免疫細胞活性，提升整體防禦力。

建議補充牡蠣、蝦子等海鮮類，或是攝取堅果、蛋、南瓜來補充礦物質鋅/硒。

蛋白質：吃魚肉、雞胸肉

蛋白質是免疫細胞的主要建材能維持抗體正常運作、幫助身體修復與抵禦病毒入侵。當蛋白質攝取不足時，免疫系統會變弱，傷口癒合也會變慢。

建議每餐都有優質蛋白來源，可提供胺基酸幫助免疫細胞生成，讓身體維持最佳防護力。

營養師小提醒

抗流感靠的是每天持續攝取均衡營養，從天然食材中補足最安全，也能降低額外添加物的風險，同時別忘了規律作息與充足睡眠，才能發揮最大效果。

《以上資料獲營養師高敏敏授權》