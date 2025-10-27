反覆感染中耳炎或影響聽力發展 營養師分享營養貼士+一日餐單

兒童健康｜中耳炎｜小朋友是不是常常感冒還沒好，耳朵又開始痛？又或是半夜哭鬧不願睡覺，家長心疼之餘又不知道該怎麼辦，其實很多孩子反覆發燒或耳痛背後原因可能是中耳炎。營養師高敏敏分享餐單配搭以補足所需的營養，讓中耳炎遠離兒童，一次為各位爸媽釐清有關中耳炎的各種問題！

資料授權：營養師高敏敏



小朋友反覆患上中耳炎是不容忽視的問題，由於兒童的耳咽管尚未成熟，再加上身體保護力較弱，因此容易因感冒或過敏反覆感染中耳炎。有許多家長以為中耳炎只是小感冒，耳鼻喉專科張益豪醫師則提醒若長期忽視可能影響孩子聽力、語言發展與專注力。

中耳炎常見症狀 睡眠不穩是其一徵兆？

• 反覆高燒/耳痛

中耳腔發炎，造成壓力上升，孩子易疼痛難耐。

• 耳流膿液

中耳腔積膿增加壓力，膿液可能從耳道流出。

• 聽力變差

液體堵住中耳，腔室無法正常傳聲。

• 睡眠不穩

夜晚耳壓變化明顯，孩子易因耳痛哭鬧。

引發中耳炎的狀況 缺乏營養都會引起感染

• 感冒

病毒沿耳咽管進入中耳，引起感染。

• 過敏體質

鼻炎或氣喘兒童，發生中耳炎的機率更高。

• 處在二手菸、空污環境

環境刺激，讓黏膜發炎更嚴重。

• 營養不足

缺乏關鍵營養素，讓身體保護力下降。

從日常飲食下手 降低中耳炎發生機率

1. 維生素A

可吃胡蘿蔔、地瓜、菠菜，以幫助維持呼吸道與耳咽管黏膜完整，減少病原入侵。

2. 維生素C

可吃奇異果、柑橘、甜椒，以助抗氧化，有效提升保護力。

3. 維生素D

可吃鮭魚、蛋黃，助提升防護力，減少呼吸道反覆感染。

4.鋅

可吃南瓜子、堅果、海鮮，幫助加速傷口修復、抗發炎。

5. 益生菌 + 益生質

可吃優格、泡菜、燕麥、洋蔥，幫助腸道菌相平衡，強化防護力。

一日餐單建議

早餐｜燕麥粥 + 水煮蛋 + 奇異果

午餐｜糙米飯 + 蒸鮭魚 + 清炒菠菜 + 南瓜湯

點心｜無糖優格 + 藍莓 + 南瓜子

晚餐｜藜麥飯 + 烤雞胸肉 + 蒸花椰菜 + 味噌豆腐湯

高敏敏同時建議少吃或避免的以下食物：

- 高糖飲食（汽水、糖果）：血糖波動大，會降低身體保護力。

- 油炸與加工食品（炸雞、薯條、香腸）：高油高鹽，易促發炎反應。

- 過量冰冷飲品：刺激咽喉，會增加感染風險。

改善生活習慣 維持規律作息

1. 感冒鼻炎 及早治療

控制鼻腔發炎，減少中耳感染風險。

2. 保持環境清新

避開空氣污染的環境，保持室內清新通風。

3. 維持規律作息

規律作息，避免過度疲勞以降低保護力。

4. 定期聽力檢查

若出現反覆中耳炎的症狀，建議定期聽力檢查。

高敏敏同時提醒，家長千萬不要自行亂用抗生素或偏方，避免延誤治療。中耳炎看似小毛病，卻可能對孩子的學習與發展造成長期影響。家長在日常需要留意症狀，從飲食與生活習慣幫助孩子調整，再配合醫師專業治療，才能讓孩子遠離反覆中耳炎的困擾。

（圖片授權：營養師高敏敏）

《以上資料獲營養師高敏敏授權》