雙職父母的無奈！孩子由祖父接放學被取笑　有「一請求」難獲滿足

有些家庭因為父母工作繁忙，會請託祖父祖母負責接送孩子。一名媽媽發文求助，她和老公因為工作關係，平時由阿公接孩子放學，沒想到有同學笑孩子都是阿公接下課，讓孩子非常傷心，於是請教網友：「各位爸爸媽媽有沒有甚麼安撫的方式？」



事主指她和老公因為工作關係，平時由阿公接孩子放學，沒想到有同學笑孩子都是阿公接下課，讓孩子非常傷心。（Canva）

一名女網友在PTT發文，表示家裏是雙薪家庭，她和丈夫都要工作，因此孩子上學是丈夫送去，下課4點是由阿公去接，在阿公家洗澡吃飯後，丈夫下班7點左右去接回去。事主表示，開學以後運作都很順利，原本不想麻煩阿公，但孩子剛進入團體生活，怕他待在學校過久，而且丈夫會超級趕，所以最後還是麻煩阿公幫忙，孩子之前也很開心自己都是第一個離開學校。

然而事主透露，近日睡覺之前，孩子忽然很傷心地說，同學都「笑他」都是阿公接下課，並且他的好朋友都是媽媽接送下課，「他也想要」。她坦言聽了很心疼，並試着解釋爸媽上班賺錢才可以買很多玩具、才可以帶他出去玩，但孩子卻賭氣地說不需要。她詢問網友，有甚麼安撫孩子的方法嗎？孩子目前快4歲，語言跟理解力都不錯，她和丈夫工作都算穩定且薪資不差。

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此文一出，不少網友認為同學不應該嘲笑孩子，老師需要給予正確教育：

．「我們學校很多祖父祖母來接，沒聽過有被笑的，也許也可以請老師機會教育一下？還有同理心其實也是需要學習」

．「可以請老師在學校和孩子們引導，有祖父祖母一起疼很幸福耶」

．「這同學好有問題，請老師處理溝通。小孩的話有一些跟爺奶相處的繪本」

．「先跟老師反應，然後偶爾請假接他下課」



也有網友講述經驗，表示祖父祖母接送其實很正常：

．「我小時候也是阿公載上下學，回家常常路上買點心，我覺得很幸福」

．「還好吧，我去接孩子常看到祖父祖母去接小孩的啊，這很正常吧」

．「我超懷念小時候阿公接我補習班下課還帶我到夜市吃魚羹」

．「我以前祖父祖母來接我超開心」

．「阿公接送正常的很」



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【本文獲「聯合新聞網」授權轉載。】