濕疹｜痕到像螞蟻從骨髓鑽出來！留意這「3產品成份」2歲以下忌用

一名20多歲周小姐曾因為異位性皮膚炎（濕疹）大爆發，全身都佈滿搔抓流血與結痂裂開的傷口，癢到像「螞蟻從骨髓鑽出來濕疹」，睡覺時甚至只能以固定趴睡姿勢，稍微一動就痛，對此，異膚病友協會提醒，異膚病友千萬別迷信偏方或來路不明的中草藥，尋求專科醫生的幫助才是正確的治療方式。



目前全世界約有5-20%的小孩罹患異性皮膚炎，雖然許多人在年紀漸增之後，異位性皮膚炎也隨之改善，但也有人在長大成人後仍持續發作，甚至繼續惡化。（Canva）

每年9月14日是「世界異位性皮膚炎日」，異位性皮膚炎是一種慢性且會反覆發作的皮膚疾病，患者的皮膚除了會出現乾燥搔癢之外，不同的人會合併有不同症狀，如紅疹、脫皮、滲出組織液、結痂或苔癬化等。

目前全世界約有5-20%的小孩罹患異性皮膚炎，雖然許多人在年紀漸增之後，異位性皮膚炎也隨之改善，但也有人在長大成人後仍持續發作，甚至繼續惡化。

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根據《ETtoday新聞網》報道，今年20多歲的周小姐曾因為異位性皮膚炎大爆發，全身從手腳、腹部與背部都有脫屑且佈滿搔抓流血與結痂裂開的傷口，稍微一動就痛，而且癢到像「螞蟻從骨髓鑽出來」，對此，異膚病友協會也公佈最新調查結果顯示，病友嚴重度常常被低估，但是只要不迷信偏方或者來路不明中草藥，正確且持續治療，中重度病友可以獲得顯着改善。

根據台灣衛福部資料指出，由於異位性皮膚炎的發作牽涉到多種機制，少數特別嚴重的異位性皮膚炎甚至可能需要醫生開立生物製劑或免疫抑制劑來進行治療。一般常見的輕微異位性皮膚炎則可由以下三大治療產品來改善：

1. 皮膚保濕劑

皮膚保濕是對抗異位性皮膚炎的基本要素，含水量較少的油性軟膏通常有較好的保濕效果，含尿素成分的亦可提升保濕效果。保濕產品應該一天至少使用兩次，或是在感覺到皮膚粗糙乾燥時就使用，特別是在皮膚清潔（例如洗澡或洗手）之後。

2. 皮膚止癢劑（抗組織胺）

異位性皮膚炎會伴隨皮膚癢的症狀，因此病人經常使用抗組織胺外用藥膏來抑制患部的發炎反應及搔癢感。市面上許多止癢藥膏也會添加薄荷醇、冬青油或樟腦等清涼劑，透過清涼感來分散對癢感的注意力，但要注意的是患部皮膚若過於脆弱敏感，也可能因為清涼劑的刺激而誘發紅腫等反應，此外，2歲以下兒童應避免使用添加薄荷醇、冬青油或樟腦等清涼劑之藥膏。

對於搔癢感較嚴重的人也可併用口服抗組織胺，但應注意第一代抗組織胺容易有嗜睡的副作用，使用後應避免操作機械或開車等需要專注的工作。

3. 外用類固醇

外用類固醇可說是異位性皮膚炎的治療主力，但長期使用外用類固醇會造成皮膚變薄、變色等問題，且類固醇的強度與劑型不同，適用的皮膚部位也不一樣，大家使用時應遵照醫療專業人員的指示，切勿自行用藥，亦勿自行增減頻率及塗藥範圍。

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