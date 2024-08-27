兒童健康｜「3秒定律」可信？食物掉到地上該否吃　醫生這樣建議

食物掉地上「只要沒超過3秒」就不會被污染，還可以吃？有醫生透露外國有研究顯示，食物掉在桌上最快1秒後就有細菌附着，對於本身免疫力低下者就容易引發健康危機。



有醫生指，食物掉在桌上最快1秒後就有細菌附着，對於本身免疫力低下者就容易引發健康危機。（Canva）

台灣肝膽腸胃科醫生王威迪在《醫師好辣》節目中直言「真的不建議！」，免疫系統正常者因胃酸很強，一般不會造成影響，不過即使已去除食物表面的黴菌，但下方的黴菌根已深入其中無法完全去除，「看到食物已經發霉，代表它可能已經壞掉」，會有產生細菌與毒素的風險，建議就不要吃了。

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對於網絡上流傳食物落地只要快速撿起，待細菌還沒附着上去就能吃。王威迪分享，曾有一名30歲女患者自述噁心嘔吐、拉肚子，為典型的腸胃炎，每到月經前免疫力總是特別差，常有習慣性感冒。

偏偏在這時到朋友家作客，友人特地排隊買了麻糬讓她享用，不料正要吃的瞬間不小心失手，麻糬掉在地上，她快速撿起，將表面的灰塵撥一撥繼續吃，沒想到隔天就爆發腸胃炎上吐下瀉到門診報到，所幸食用的量不多，服藥後1、2天症狀即好轉。

外國也有研究探討「把食物丟在桌上多久，細菌會附着上去？」結果顯示最快只要1秒，細菌就會附着。王威迪示警，免疫系統差的人很容易因為吞下細菌而影響腸胃道健康，不管是掉在桌上或地上的食物，或是發霉食物都盡量別吃了。

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