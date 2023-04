初生餵奶｜初生BB未出院 新手媽媽如何選擇水奶？

BB初誕生,媽媽第一個為孩子作的大決定便是「餵母乳?還是餵水奶?」雖然大環境下大力鼓勵媽媽餵哺全人奶予BB,但媽媽往往因為很多因素而未能提供足夠母乳予BB。餵哺母乳有其好處,但絕對不是唯一方法,要讓BB食得飽、夠營養,其實還有另一個選擇!市面上有如此多的品牌的初生水奶,媽媽揀選時又應該注意甚麼?「有機水奶」的營養值更接近母乳?



雖知母乳中的益生菌有助提升寶寶的免疫力,但並非所有媽媽都能提供足夠母乳。兒科醫生許卓文表示可先嘗試用不同方法增加母乳供應,母乳是根據嬰兒的需要而生產的。但是,如果母親嘗試不同方法後也不能提供足夠的母乳,也不需感到太大壓力,以免損害自己的心理健康,影響母親與孩子的關係。

兒科醫生許卓文提醒新手媽媽,不需為母乳量感到太大壓力,以免損害自己的心理健康,影響母親與孩子的關係。

有機認證 安全可靠

許醫生指:「在這些情況下,嬰兒配方有機奶粉亦可安全地用於補充或替代母乳。一般來說,嬰兒配方奶粉的配方愈接近母乳愈好,例如添加了母乳益生菌的配方奶粉。另外,經認證的有機奶粉達到生產安全標準,確保在生產過程中沒有使用任何抗生素、激素、殺蟲劑、基因改造成分和其他有害化學物質,可避免破壞寶寶體內的益生菌及增加抗藥性,降低免疫力。」

當新手媽媽誕下BB後,大多數醫院都會建議媽媽先試餵母乳,惟正如上文提及,部分媽媽可能仍未「上奶」。為了BB有足夠營養,醫院會提供配方奶,即俗稱「水奶」。為何是「水奶」而非配方奶粉呢?因醫院內醫護人員都較忙,因此多年前已轉用「水奶」代替配方奶粉,乾淨衛生之餘亦免卻沖奶的工夫,有機水奶更被稱「坐月恩物」,令新手媽媽可以增取時間休息。

港媽親身分享:餵人奶不是唯一的出路

好多媽媽生完BB後,都會選擇餵哺母乳,並希望能有足夠母乳餵哺小朋友,履行餵母乳的天職,但其實餵母乳也有很多不為人知的難處。現年31歲的Christy與其他新手媽媽一樣,早在孕期時已決定餵母乳,但誕下女兒後最常擔心就是BB「唔夠飽」,自己奶量不足夠。每位媽媽的體質都不同,不是每個媽媽都如此幸運,可以在產後立即上奶,Christy 產後一星期,每日的母乳都只有15ml。當時Christy很擔心被家中長輩或其他親戚斥責是一位不合格、不稱職媽媽,身心受到巨大壓力。

幸好一切都只是Christy多慮,丈夫及奶奶都支持Christy,更建議為BB轉飲「有機水奶」,接近母乳營養和味道相近,讓BB夠飽又有充足營養,減輕作為新手媽媽的Christy的心理壓力外,亦讓她有更多時間休息復原及照顧BB。

母愛有很多方式表達,休息對新手媽媽來說也是非常重要,科技的進步下,配方奶粉的營養也能提供接近母乳的營養供,為BB選擇合適的有機配方奶粉餵哺也是另一出路,減輕追奶的壓力,將最好的精神狀態照顧BB,更是一位好媽媽所需要的。

7-8成私家醫院提供「有機水奶」媽媽另一選擇

事實上,有機奶粉已經成為新趨勢,目前暫約有7-8成私家醫院可為初生嬰兒提供有機水奶。而隨著有機水奶日漸受歡迎,慢慢已打破傳統印象,成為除母乳外另一種天然有機的選項。媽媽可以同時餵哺有機水奶及母乳,讓媽媽更方便衍接有機奶粉。

我們常聽到奶粉所含的營養素,有些更標榜添加複雜的人工化學成分。然而,一般奶粉中可能含有的化學污染物更值得父母留意,常見的包括抗生素和激素,正如食用牛會被打激素促進生長,奶農也會為乳牛注射生長激素和抗生素,令牠們不斷分泌乳汁,這些抗生素和激素也會直接轉化為奶粉成分!

近年來有研究指出,某些常見化學品不但會導致寶寶患上各種慢性疾病,更甚會降低寶寶的IQ!根據Dr. Bruce P. Lanphear在《化學品對腦部發展影響》研究報告指出,孕婦如果接觸過化學污染物後,導致早產及生產低重嬰兒的風險會增加,而研究更顯示,嬰幼兒即使極少量的化學污染物都可降低孩子IQ至少6分,還會帶來其他影響。[1]

解構母乳蘊藏超級益生菌 配方奶粉都有同樣成分?

BB幼小的身體正在快速成長,身體各重要器官還未發育健全,所以第一口食物非常重要,選擇有機奶粉是確保安全健康的第一步。有機奶粉中獨家專利的母乳益生菌HMP, 貼近母乳成分架構, 營養更全面。不少媽媽選擇餵哺母乳,都因為母乳為活性,並蘊含可以幫助嬰兒抵抗病毒的天然抗體。母乳亦含有獨特成分母乳益生菌HMP(Human Milk Probiotics),是最重要的益生菌之一,可說是一種「超級益生菌」!母乳益生菌HMP可減低寶寶上呼吸道感染及寶寶腸道感染機會達71%、有助減輕寶寶腹瀉症狀,並有助建立寶寶免疫基礎。[2]、[3]

全球最多媽媽選擇的有機奶粉是哪款?

有不少奶粉商都聲稱其產品加入了益生菌,媽媽們選擇產品時可以留意益生菌的品種,並留意該產品是否採用恆溫運輸倉存。由於益生菌是活性的,理論上只能存於特定溫度,因此所有蘊含母乳益生菌HMP都必須採用恆溫運輸,才能確保益生菌功效。

