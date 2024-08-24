高糖飲食｜冠軍不是可樂！即睇汽水熱量排名 第一名竟含52粒方糖
撰文：中天新聞網
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台灣營養師高敏敏提醒大家，其實「汽水=糖分炸彈」，建議可以買無糖茶代替汽水。
營養師高敏敏在Facebook專頁列出汽水飲料熱量/糖量，如下（以下為每一份之數值）：
．芬達 1048kcal/含糖262.8g = 方糖52.5顆
．七喜 944kcal/含糖236g = 方糖47.2顆
．百事可樂 920kcal/含糖228g = 方糖45.6顆
．雪碧 920kcal/含糖226.4g = 方糖45.3顆
．蘋果西打 848kcal/含糖194.4g = 方糖38.8顆
．維大力白葡萄 828kcal/含糖188g = 方糖37.6顆
．黑松加鹽沙士 816kcal/含糖203.2g = 方糖40.6顆
．維他露P 800kcal/含糖200g = 方糖40顆
．冰淇淋汽水 800kcal/含糖200g = 方糖40顆
．麥根沙士 780kcal/含糖192g = 方糖38.4顆
．維大力汽水 680kcal/含糖164g = 方糖32.8顆
高敏敏也表示，喜歡喝飲料的話，建議可以買無糖茶、牛奶、乳酪飲品、豆漿等，也要注意營養標示、日期，不要因為促銷而被吸引瘋狂採購一大堆，避免過多的儲糧造成食物過期及熱量囤積，希望大家都能注意健康、吃得安心。
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