高糖飲食｜冠軍不是可樂！即睇汽水熱量排名　第一名竟含52粒方糖

台灣營養師高敏敏提醒大家，其實「汽水=糖分炸彈」，建議可以買無糖茶代替汽水。



台灣營養師高敏敏提醒大家，其實「汽水=糖分炸彈」，建議可以買無糖茶代替汽水。（Canva）

營養師高敏敏在Facebook專頁列出汽水飲料熱量/糖量，如下（以下為每一份之數值）：

．芬達 1048kcal/含糖262.8g = 方糖52.5顆

．七喜 944kcal/含糖236g = 方糖47.2顆

．百事可樂 920kcal/含糖228g = 方糖45.6顆

．雪碧 920kcal/含糖226.4g = 方糖45.3顆

．蘋果西打 848kcal/含糖194.4g = 方糖38.8顆



．維大力白葡萄 828kcal/含糖188g = 方糖37.6顆

．黑松加鹽沙士 816kcal/含糖203.2g = 方糖40.6顆

．維他露P 800kcal/含糖200g = 方糖40顆

．冰淇淋汽水 800kcal/含糖200g = 方糖40顆

．麥根沙士 780kcal/含糖192g = 方糖38.4顆

．維大力汽水 680kcal/含糖164g = 方糖32.8顆



高敏敏也表示，喜歡喝飲料的話，建議可以買無糖茶、牛奶、乳酪飲品、豆漿等，也要注意營養標示、日期，不要因為促銷而被吸引瘋狂採購一大堆，避免過多的儲糧造成食物過期及熱量囤積，希望大家都能注意健康、吃得安心。

【延伸閱讀，更多飲料選擇建議】



兒童健康｜甜食太吸引 越禁越想吃？3大原則控制孩子攝取糖份

+ 16

發育｜孩子做事總是難集中？除蛀牙外 過多甜食還有7大健康隱憂

+ 23

延伸閱讀：

蘋果洗得再乾淨也沒用！最新研究揭示「清洗無效」農藥殘留深入果肉

【本文獲「中天新聞網」授權轉載。】