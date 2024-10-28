鐵質｜缺鐵阻礙寶寶神經發展 或有貧血風險 專家推介七款鐵質食物

嬰幼兒會有很大風險出現缺鐵性貧血，特別是飲用母乳的寶寶，就更加需要要留意。而提起補充鐵質，除了「紅肉」外，其實還有很多選擇，尤其給予寶寶食用的鐵質來源，都會與成人所食用的有很大分別，但由於寶寶仍然處於加固時期，進食食物的種類有限，所以各位家長要小心挑選鐵質來源喔！

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照顧孩子必須知道的兩三事

缺乏鐵質會影響寶寶的認知能力？

為甚麼要注重孩子的鐵質攝取？

嬰兒剛出生時身體會有足夠的「鐵質」儲備, 以供身體4-6個月的鐵質所需。 可是研究發現母乳的「鐵質」含量極低，每1公升只有0.4毫克。

(母乳依然是孩子最好的食物喔！)

美國兒科學會建議：

純母乳餵哺的嬰兒，自4個月大起, 應注重鐵質的攝取- 每天「1毫克/公斤的鐵質」。

成長初期缺乏鐵質的後果

研究指出在孩子成長初期如缺乏鐵質，會與日後出現神經發展障礙有關(NEURODEVELOPMENTAL IMPAIRMENTS)。 另外，認知能力測試的分數亦會較攝取足夠鐵質的嬰兒低。

鐵質的功效

是用來製造血紅素。而血紅素是構成紅血球的重要成分，功效是把氧氣傳送至身體各部位。若鐵質攝取量不足，會出現缺氧及缺鐵性貧血的情況哦！

其他徵狀包括：

臉色蒼白

容易疲勞

免疫力下降

影響工作和學習表現

含豐富鐵質的食物

菠菜

蛋黃

豬潤

奶粉

加鐵奶粉、 米糊、餅乾

黑芝麻

豬肉

(適合6個月以上的嬰幼兒食用)

**以上食物有需要可打成蓉/糊狀

小朋友在不同成長階段的需求都不一樣，7-12個月大的寶寶每天應攝取11毫克鐵質，而1-3歲小朋友就需要7毫克已經足夠。

鐵質小提示

小提示1

攝取適量的維他命C水果，有助促進身體吸收鐵質, 包括:奇異果、火龍果、藍莓 、士多啤梨、橙等...

小提示2

鐵質固然重要，但盲目地攝取過量的鐵質, 反而會出現便秘的情況。

*實際補鐵量應視乎寶寶的身體狀況而定，建議多從天然食物中攝取鐵質,有需要請向醫生/營養師查詢。

《本文資料獲nutroduction授權轉載》

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