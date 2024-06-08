離婚｜傳畢彼特女兒放棄父親姓氏！面對婚變安祖蓮娜作了最壞示範

畢彼特（Brad Pitt，台譯布萊德彼特）、安祖蓮娜祖莉（Angelina Jolie，台譯安潔莉娜裘莉）兩人的離婚官司大戰延宕至今，近日剛滿18歲的女兒希蘿申請要去掉父姓，似乎也不諒解父親。當孩子恨父母某一方，對孩子可能產生不良影響。



畢彼特與安祖蓮娜祖莉兩人的離婚官司大戰延宕至今，近日傳出剛滿18歲的女兒希蘿（Shiloh Jolie-Pitt）已經申請要去掉父姓。媒體報道畢彼特得知消息後非常傷心。

自兩人傳出離婚消息後，畢彼特就很難見到孩子，這讓他感到非常受傷和沮喪。雖然他一直想與孩子們建立良好關係，但屢屢受挫。

希蘿並不是畢彼特與安祖蓮娜祖莉孩子中第一個放棄父親姓氏的孩子。六個孩子中的扎哈拉（Zahara Marley Jolie）在2022年就這樣做了。

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孩子表現出對畢彼特的不滿

安祖蓮娜祖莉指控畢彼特在2016年一次飛行途中對孩子和她有暴力行為，但畢彼特在接受調查後並未被指控。外界無法得知真相，但越來越多消息指出安祖蓮娜祖莉會干涉孩子與畢彼特見面。而從幾個孩子的表現看來，確實也對父親十分不滿。

當孩子恨父母某一方

撇開這對夫妻的名人光環，單純去看一個問題：讓孩子恨自己的父親，會造成怎麼樣的後果呢？這是許多離婚夫妻必須慎重思考的問題。

走到離婚這一步，很少人是和睦分開的，一定都是對對方有所不滿，可能會在孩子面前詆毀他的父親、母親，企圖扼殺孩子與前配偶之間的連結。

如果孩子的父親、母親在離婚前，和孩子的關係是好的，也是疼愛孩子的，現在孩子會拒見面，這是為甚麼呢？這是被某一方操控的結果嗎？

孩子都會同情表現出悲傷和無助的一方。他們選擇某一方是為了感到被接納 ── 學會討厭父母中的一方，從而感受到另一方的愛。也可能別無選擇，只能拒絕父母一方來取悅另一方，從而避免父母的憤怒。

在最極端的情況下，儘管孩子天生渴望愛父母、被父母愛，孩子還是被父母一方操縱去恨另一方，導致某一方被妖魔化、被視為是邪惡的。

孩子被迫在父母之中做出選擇嗎？

常見的行為包括：說父母另一方的壞話、限制與另一方的接觸、將另一方從孩子的生活和思想中抹去、強迫孩子拒絕另一方、給人留下另一方很危險的印象，種種作法都在迫使孩子在父母之間做出選擇。

每個孩子都該擁有與父母雙方建立不受威脅、充滿愛的基本權利。父母一方在沒有充分理由（例如虐待或忽視）的情況下剝奪這項權利，本身就是虐待兒童的一種形式──在沒有虐待的情況下，孩子被迫與父母一方分離、疏遠。

對絕大多數孩子來說，仇恨父母並非自然而然產生的，它是被教導出來的。但教導孩子憎恨或害怕父母某一方，會對孩子的心理和情緒健康構成嚴重且持續的危險。

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【本文獲「媽媽寶寶」授權轉載，原文：布萊德彼特、安潔莉娜裘莉的孩子都恨父親？對絕大多數孩子來說，仇恨父母並非自然而然產生的，而是被教導出來的】