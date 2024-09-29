懷孕｜性別派對是最無聊儀式？事主斥「有的還收費」網民另有看法

許多新人為了分享懷孕的喜悅，會邀請親朋好友參加寶寶的「性別派對」。不過一名女網友近日就發文指出，性別派對是不是最無意義的儀式？引起底下留言區兩派看法。



一名女網友近日就發文指出，性別派對是不是最無意義的儀式？引起底下留言區兩派看法。（Canva）

事主在Dcard表示，今年龍年，本來就是生子熱潮，身邊至少三、四個孕婦，每個都在辦性別派對，「我自己是不生主義，覺得這種儀式跟生肖狂熱超白痴，講難聽點小孩都還沒出生，會不會順產都還沒個譜，就只是要戳氣球而已，爸媽都不尷尬嗎？」

事主接着說道，現在性別派對的排場一個比一個誇張，甚至還要參與的親友付活動費用，「婚禮收禮金揩油還不夠，連性別趴都來，然後滿月、周歲又再來一次」。事主指出，有時候因為群眾壓力無法拒絕，必須掏錢送禮，但想想又很煩躁，別人生小孩到底跟自己有甚麼關聯。

貼文曝光後，不少網友震驚居然有人會收費：

．「我以為都是爸媽自己辦，然後邀請親朋好友共襄盛舉耶」

．「真的收費有點過了，是我就不會去」



也有人認同事主觀點：

．「我始終不理解性別派對，生出來不是男就是女，有甚麼好驚喜跟意外」

．「超沒意義，抓周也超沒意義」

．「感覺現在辦活動都是為了發文」

．「超無聊的活動，商人炒作出來，然後閒人跟風」



不過也有網友說道：

．「嚴格來說所有的儀式感都很沒意義，但人們還是享受這種儀式感，圖的只是心靈富足。妳不喜歡、不享受，妳就大方的不要參加，不需要刻薄的發文鄙視別人吧」

．「少子化現況下，有餘力辦這些活動，代表是個被祝福的孩子」

．「我自己有辦，跟先生是大學班對所以只邀大學同學，順便當同學會，我們沒收費，buffet吃到飽，聚在一起玩很像回到大學生活」



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【本文獲「聯合新聞網」授權轉載。】